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29.05.2018 18:05

Россия и Китай собрались достроить самую большую угольную электростанцию

 

Российская «Интер РАО» и китайская компания SGCC намерены возродить строительство угольной Ерковецкой ТЭС стоимостью больше $ 10 млрд.

Замороженное в 2015-м строительство крупнейшей в мире ТЭС на границе с Китаем будет возрождено при сотрудничестве ВЭБ, "Интер РАО" и SGCC. Об этом 29 мая сообщил РБК.

ВЭБ считает проект строительства электростанции "крайне важным" и даже предложил финансировать ТЭС. Китаю строительство интересно в связи с ростом потребляемого электричества в Поднебесной.

Мощность Ерковецкой ТЭС, строительство которой обсуждается с 2010 года, составит 4 ГВт, хотя ранее должна была составлять в два раза больше. Строительство ТЭС обойдется в 8 млрд долларов. Если прибавить к этому ЛЭП в Китай, то стоимость проекта достигнет 10 млрд долларов.


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До 1 июля на новый порядок использования кассовой техники перейдут предприниматели на ПСН (патентная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей
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