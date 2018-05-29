Россия и Китай собрались достроить самую большую угольную электростанцию

Российская «Интер РАО» и китайская компания SGCC намерены возродить строительство угольной Ерковецкой ТЭС стоимостью больше $ 10 млрд.

Замороженное в 2015-м строительство крупнейшей в мире ТЭС на границе с Китаем будет возрождено при сотрудничестве ВЭБ, "Интер РАО" и SGCC. Об этом 29 мая сообщил РБК.

ВЭБ считает проект строительства электростанции "крайне важным" и даже предложил финансировать ТЭС. Китаю строительство интересно в связи с ростом потребляемого электричества в Поднебесной.

Мощность Ерковецкой ТЭС, строительство которой обсуждается с 2010 года, составит 4 ГВт, хотя ранее должна была составлять в два раза больше. Строительство ТЭС обойдется в 8 млрд долларов. Если прибавить к этому ЛЭП в Китай, то стоимость проекта достигнет 10 млрд долларов.