Особые условия на покупку smart-квартиры от LEGENDA

В рамках партнерского сотрудничества с компанией LEGENDA Газпромбанк предлагает покупателям smart-квартир специальные условия ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой.

Согласно условиям программы ставка по ипотечному кредиту снижена до 8,7% годовых при покупке семейной smart-квартиры, сумма кредита составляет от 12 000 000 рублей до 60 000 000 рублей. Минимальный первоначальный взнос от 10%, срок кредитования от 1 до 30 лет (Данные условия актуальны в случае оформления личного страхования). Условия кредитования для конкретного заемщика определяются Банком в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий.

С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться по телефону +7 (812) 301-99-99 и на сайте http://www.gazprombank.ru/

Программа подготовлена в рамках партнерского соглашения LEGENDA и Газпромбанка и распространяется на все строящиеся smart-комплексы: «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев». Проекты отличает широкий ассортимент продуманных планировочных решений, спроектированных с учетом потребностей современных покупателей, яркая запоминающаяся архитектура, высокий уровень строительства, качественное благоустройство и техническое оснащение домов.

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354 от 29 декабря 2014 г.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Комендантского 1 очередь - застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», проектная декларация на сайте komendantsky.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.

Legenda Комендантского 2 очередь - застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», проектная декларация на сайте komendantsky2.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.

Legenda Героев - застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya.

Legenda Дальневосточного - застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО", проектная декларация на сайте dalnevostochny.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.