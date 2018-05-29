Пока ЗакС просит помощи у Албина, «Мост глупости» пугает страшным ДТП в Венгрии

Обращение с просьбой принять меры по разрешению ситуации с «убийцей «Газелей» – «мостом глупости» – направлено вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину. Автор – депутат Законодательного собрания города, член комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Алексей Цивилев, сообщает 29 мая пресс-служба депутата.

«Мост глупости» – это знаменитый путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, где регулярно застревают грузовики и другие транспортные средства, несмотря на предупреждение. Как правило, эти ДТП воспринимаются как курьёзы, в том числе последнее удивительное совпадение: «юбилей моста» – 150-я пойманная «Газель» – совпал с днём рождения Петербурга, 27 мая.

Воскресный «юбилей» поднял мощную волну обсуждений в СМИ и соцсетях. В частности, «Фонтанка» рассмотрела различные варианты решения проблемы и пообщалась со специалистами.

Депутат решил включиться, так как официальное обращение к городским властям, по его мнению, «позволит внести ясность в перспективы решения проблемы». Он доводит до сведения Албина темы, обсуждаемые в городе на протяжении нескольких лет.

«Петербуржцы уже давно говорят о неэффективности установленных в настоящее время дорожных знаков и предупреждений и предлагают различные варианты решения проблемы, среди которых — установка подвесных ограничителей на подъезде к мосту, а также возможное углубление дорожного покрытия. Однако пока подобных мер на участке не предпринималось, – отмечается в сообщении. – Мы ждем ответа вице-губернатора и планируем обратиться в ГИБДД с предложением провести эксперимент по нанесению предупредительных надписей как на дорогах — для водителей, так и тротуарах — для пешеходов. В частности, этот вариант может быть опробован на мосту на Софийской».

Проблема «моста глупости» действительно серьёзная. Обычно ДТП здесь обходятся без травм, но, например, два года назад, в мае 2016-го, в застрявшем автобусе пострадали пассажиры. «Мой муж в этом автобусе! Сейчас перезвонил, говорит, второй день рождения у него, если бы, говорит, не увидел ситуацию и не пригнул голову, всё! Девушка перед ним полулежа сидела – пострадала, ждут скорую!» – рассказывали тогда в соцсетях.

Сегодня же о подобной опасности напомнил и Twitter «Мост глупости», сообщив о похожем ДТП в Венгрии.

Вечером 28 мая в Будапеште, по данным «Газеты.Ru», двухэтажный автобус с Украины по дороге в аэропорт врезался в 3,65-метровый ограничитель высоты, у него снесло практически весь второй этаж. По имеющимся данным, в автобусе находились примерно 50 человек, 27 из них пострадали.