Семак: Я рад вернуться в город, который стал родным

Сергей Семак дал первое интервью в качестве главного тренера сине-бело-голубых, выдержки из него 29 мая приводит официальный сайт ФК "Зенит".

"Сегодня я очень рад. Хочется поблагодарить «Уфу», которая предоставила мне шанс получить определенный опыт. Болельщикам, руководству, тренерскому штабу, игрокам. Ну а лично я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным.

Конечно, для меня было большой честью находиться даже в числе кандидатов на эту должность, а получить приглашение — это очень почетно и приятно. В то же время я понимаю, насколько непросто и сложно будет, впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас", – сказал Сергей Семак после подписания контракта с клубом.

Соглашение Семака с "Зенитом" заключено по системе 2+1 – на два года с возможностью продления ещё на один год.

За ФК «Зенит» как игрок Сергей Семак выступал с августа 2010-го по июнь 2013-го. За три сезона провел в составе команды 72 матча, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач. В июне 2013 года принял предложение Лучано Спаллетти присоединиться к тренерскому штабу сине-бело-голубых в качестве помощника главного тренера. 11 марта 2014-го был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». Под его руководством команда провела два матча: сине-бело-голубые с минимальным счетом уступили ЦСКА (0:1), а затем на выезде обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:1). 20 марта 2014-го Семак вошел в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша. В сентябре 2015-го руководил «Зенитом» на протяжении шести матчей чемпионата России из-за дисквалификации португальца. После ухода Виллаш-Боаша продолжил работать в тренерском штабе Мирчи Луческу. 30 декабря 2016 года был назначен на пост главного тренера «Уфы», который возглавлял до сегодняшнего дня.