ЗСД Фестиваль: внимание на старт

Осталось меньше суток, чтобы успеть зарегистрироваться на забег по ЗСД. Уже в эту субботу, 2 июня, ценители здорового образа жизни и новой архитектуры Петербурга получат возможность покорить красивейшую из трасс города - центральную часть Западного скоростного диаметра, полюбоваться видами на залив, новым стадионом «Санкт-Петербург», «Лахта Центром» и белоснежными мостами.

В ЗСД Фесте уже подтвердили своё участие почти тысяча бегунов и больше 4 тысяч велосипедистов. По многочисленным просьбам регистрация на забег была продлена. У бегунов осталось меньше суток, чтобы успеть зарегистрироваться на сайте фестиваля: zsdfest.ru

Финальные слоты на велозабег от партнеров фестиваля разыгрываются в социальных сетях:

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Одним из хэдлайнеров фестиваля ЗСД стал триатлет Анастас Панченко. Именно он вместе со своим тренером откроет забег на старте и будет сопровождать бегунов на велосипеде.

Анастас – чемпион России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк", триатлет, первый спортсмен из России, преодолевший на соревновании Epic5 Challenge 5 полных железных дистанций IRONMAN за 5 дней по формуле ([3.86 км — плавание, 180.25 км — велоэтап, 42.16 км — бег] X 5).

На награждении победителей два абсолюта забега по ЗСД – самые быстрые мужчина и женщина – получат от Анастаса часы лимитированной серии "триатлон", разработанные им совместно с заводом "Победа".

Тысячи участников забега и велосипедисты преодолеют дистанции в 10 и 20 километров. В стартовом городке у гипермаркета "О`Кей" на Богатырском, 42, гостей фестиваля ждет множество мероприятий, лекций и активностей, посвященных здоровому образу жизни.

Напомним, что центральный участок ЗСД 2 июня с 16 до 24 часов будет закрыт для автомобилей от Богатырского проспекта до Екатерингофки.

Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет "О’КЕЙ". Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этой день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше чем за сутки.