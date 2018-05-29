В ЕГЭ по физике и химии добавят практики

Проведение экспериментов на специальном оборудовании собираются включить в единые государственные экзамены по физике и химии.

Об этом 29 мая пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора Федерального центра педагогических измерений (ФИПИ) Оксану Решетникову. Между Рособрнадзором и РАН достигнута договоренность о совместной работе по выработке критериев оценивания научных творческих заданий.

«Надо сделать так, чтобы оценка творческих заданий была объективной, а иногда это не очень просто сделать, возможно, это наше общее поле деятельности, с тем чтобы понять, как объективизировать результаты аттестации на умение работать с творческими заданиями», — прокомментировал глава РАН Александр Сергеев.

В марте сообщалось, что группа депутатов собирается внести в Госдуму проект по отмене ЕГЭ. Дискуссия о целесообразности проведения экзамена ведется с момента его появления. В Минобрнауки неоднократно заявляли, что не собираются отказываться от этой идеи.