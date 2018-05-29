Украина пообещала наказать строителей Крымского моста. В том числе, западных

Киев намерен преследовать тех людей и компании, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров. Об этом 29 мая рассказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

"Есть и множество западных компаний, которые предоставляли определенные технологии, оборудование, моторы, средства для забивания свай, измерительные приборы и так далее, – цитирует Бабина "Лента.ру". – Нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста". Российский же вклад в проект ограничился поставками краски, рассказал представитель Порошенко в Крыму, офис которого находится в Киеве, добавив, что он в этом "не уверен".

Ранее заместитель Бабина Изет Гданов заверил, что Киев предложил США и Европе ввести санкции против тех компаний, которые помогали при строительстве Крымского моста.

Строительство самого длинного в Европе транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Его вела одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж» («СГМ»), принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составила 222,5 миллиарда рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 миллиардов рублей. Стоимость строительства автомобильной части моста через Керченский пролив, согласно акту приёмки, составила 96,9 миллиарда рублей. По условиям контракта, автомобильное движение по мосту должны были открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Однако после визита на стройплощадку президента России Владимира Путина было принято решение запустить автомобильную часть моста досрочно. Грузовики, как ожидается, поедут по Крымскому мосту в октябре. Открыл мост лично президент России, проехав по 19-километровому сооружению за рулём "КамАЗа" 15 мая.