Группа «Эталон» запускает программу «Квартиры с пробегом»

Группа «Эталон» презентует новую программу улучшения жилищных условий для покупателей, еще не получивших ключи от новых квартир. Программа получила название «Квартиры с пробегом». Она позволяет поменять приобретенную, но еще не оформленную в собственность квартиру в любом проекте «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») на другую строящуюся или готовую квартиру в проектах Компании.

Новая программа дает преимущества обмена квартиры в короткие сроки с выгодой. С учетом того, что квартиры растут в стоимости по мере повышения стадии готовности объектов, клиенты получат уникальную возможность для обмена недвижимости на привлекательных условиях: они «возвращают» квартиру девелоперу по выросшей стоимости и приобретают новую по минимальной цене. Подробнее с данной программой можно ознакомиться здесь https://lenspecsmu.ru

Процесс переуступки максимально прост. В офисе продаж сотрудники Компании определяют и согласовывают с покупателем окончательную цену приобретенной им ранее квартиры. После этого специалисты начинают поиск нового владельца. Параллельно менеджеры помогут воспользоваться наиболее оптимальным вариантом для бронирования и приобретения другой понравившейся квартиры.

Чтобы заключить договор, достаточно внести первоначальный взнос в размере 5% от стоимости новой квартиры. Оплатить оставшиеся 95% можно в срок до 5 месяцев, в течение которых недвижимость клиента будет реализована. Если средств от продажи квартиры будет недостаточно, то клиент может воспользоваться различными программами дополнительного финансирования: ипотекой от крупнейших банков-партнеров или разнообразными схемами рассрочек. В случае реализации квартиры клиента в течение 1,5 месяцев стоимость новой квартиры будет максимально выгодной – к ней будет применена скидка, как при единовременной 100% оплате. Дополнительный бонус – услуги налогового консультанта, который поможет оптимизировать процесс налогообложения.

«Благодаря новому сервису будущим новоселам не придется брать на себя хлопоты по продаже квартиры и переплачивать высокую комиссию агентству. Все расчеты производятся через расчетный счет «Эталон ЛенСпецСМУ», поэтому они защищены и безопасны, – комментирует коммерческий директор Группы «Эталон» Андрей Останин. – Мы уверены в интересе к услуге со стороны частных инвесторов, а также клиентов, у которых в процессе ожидания квартиры изменились планы или условия жизни. Это могут быть покупатели, готовые к приобретению квартиры большей площади или настроенные на изменение локации проживания».

Справка о ГК «Эталон»