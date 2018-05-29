Семак официально возглавил "Зенит"

Сергей Семак назначен главным тренером ФК «Зенит», соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один год.

Об этом сообщает официальный сайт клуба 29 мая. "Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Сергея Семака с возвращением в Петербург и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых!" – добавлено в сообщении.

Напомним, что получасом ранее ФК "Уфа" сообщил о расторжении контракта с Сергеем Семаком.

За ФК «Зенит» как игрок Сергей Семак выступал с августа 2010-го по июнь 2013-го. За три сезона провел в составе команды 72 матча, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач. В июне 2013 года принял предложение Лучано Спаллетти присоединиться к тренерскому штабу сине-бело-голубых в качестве помощника главного тренера. 11 марта 2014-го был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». Под его руководством команда провела два матча: сине-бело-голубые с минимальным счетом уступили ЦСКА (0:1), а затем на выезде обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:1).

20 марта 2014-го Семак вошел в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша. В сентябре 2015-го руководил «Зенитом» на протяжении шести матчей чемпионата России из-за дисквалификации португальца. После ухода Виллаш-Боаша продолжил работать в тренерском штабе Мирчи Луческу.

В августе 2014-го вошел в тренерский штаб сборной России, где работал вместе с Фабио Капелло и, после ухода итальянца, с Леонидом Слуцким.

30 декабря 2016 года был назначен на пост главного тренера «Уфы». Сезон-2017/18 команда завершила на шестом месте, что стало лучшим результатом в ее истории и позволило впервые попасть в Лигу Европы УЕФА.