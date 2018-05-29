"Уфа" официально попрощалась с Семаком

Футбольный клуб «Уфа» и Сергей Семак по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт, об этом 29 мая сообщается на сайте клуба.

Сергей Семак возглавил «Уфу» 30 декабря 2016 года. Под руководством Семака команда в сезоне 2016/17 гг. пробилась в полуфинал Кубка России и заняла 7-е место в чемпионате России. В прошедшем розыгрыше РФПЛ «Уфа» завершила сезон на 6-м месте и вышла в Лигу Европы, что стало лучшим результатом за всю историю башкирского футбола.

"Футбольный клуб «Уфа» благодарит Сергея Семака за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще", – говорится в сообщении.

О назначении Сергея Семака главным тренером ФК "Зенит" официальной информации пока нет. Но косвенные признаки того, что оно состоится, уже есть.

Напомним, ожидается, что уже сегодня Семак будет официально назначен новым главным тренером петербургского "Зенита". Вчера этот слух фактически подтвердила супруга футболиста Анна Семак. А сегодня утром вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин раньше времени поздравил тренера с назначением. Пост главного тренера "Зенита" пуст после ухода Роберто Манчини в сборную Италии.