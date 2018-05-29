Атаковавший картину Репина заявил, что действовал на трезвую голову

На два месяца Замоскворецкий районный суд арестовал Игоря Подпорина, которого обвиняют в порче картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее.

Об этом 29 мая сообщает РБК. В ходе заседания судья зачитал письменное заявление Подпорина о посещении им буфета Третьяковской галереи. Мужчина заявил, что отказался от водки и ограничился салатом и компотом. Его брат подтвердил эту версию, заметив, что Подпорин уже 10 лет как закодировался.

Сам Подпорин признал вину. Но от ненависти к произведению искусства не отказался. По его мнению, картина Репина — ложь, а «Иван Грозный причислен к лику святых».

Ранее Подпорин рассказал, что в буфете принял сто граммов водки. На суде это признание он объяснил тем, что на него якобы оказывалось давление.

Вандал атаковал картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вечером 25 мая. Холст оказался порезан в трёх местах. Ущерб оценили в полмиллиона рублей. После реставрации картину защитят толстым непробиваемым стеклом и вернут в экспозицию Третьяковской галереи.