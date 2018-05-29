Атаковавший картину Репина заявил, что действовал на трезвую голову
На два месяца Замоскворецкий районный суд арестовал Игоря Подпорина, которого обвиняют в порче картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее.
Об этом 29 мая сообщает РБК. В ходе заседания судья зачитал письменное заявление Подпорина о посещении им буфета Третьяковской галереи. Мужчина заявил, что отказался от водки и ограничился салатом и компотом. Его брат подтвердил эту версию, заметив, что Подпорин уже 10 лет как закодировался.
Сам Подпорин признал вину. Но от ненависти к произведению искусства не отказался. По его мнению, картина Репина — ложь, а «Иван Грозный причислен к лику святых».
Ранее Подпорин рассказал, что в буфете принял сто граммов водки. На суде это признание он объяснил тем, что на него якобы оказывалось давление.
Вандал атаковал картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вечером 25 мая. Холст оказался порезан в трёх местах. Ущерб оценили в полмиллиона рублей. После реставрации картину защитят толстым непробиваемым стеклом и вернут в экспозицию Третьяковской галереи.
Справка:
Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» была написана Ильей Репиным в 1883-1885 годы. На ней изображена смерть царевича Ивана, которого якобы смертельно ранил во время ссоры его отец Иван Грозный. В народе картина получила название «Иван Грозный убивает своего сына». Картина была куплена Павлом Третьяковым для его собрания. В 1913-м ее повредил ножом старообрядец Абрам Балашов. Однако Илья Репин переписал испорченные участки. В 2013 году православные активисты требовали убрать полотно из галереи, утверждая, что оно «клеветническое», а доказательств убийства Иваном Грозным своего сына нет.