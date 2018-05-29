Самосвал разбил машину ДПС на Токсовском шоссе, пострадал полицейский

Серьёзное ДТП с участием полицейских произошло под Санкт-Петербургом днём 29 мая. Об этом «Фонтанке» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, в 15:10 на 24-м километре автодороги Санкт-Петербург – Матокса столкнулись грузовик «Вольво» и служебный автомобиль ГИБДД ВАЗ-2115. ПО некоторым данным, в машине ГИБДД пострадал один человек. Точной информации от медиков пока нет.

По факту ДТП будет проводиться проверка.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» описывают произошедшее более драматично: «На 20-м км Токсовского шоссе жесткий замес, ДПС против самосвала, пассажир вроде жив, водитель, надеюсь, тоже, но...» Судя по фотографиям, в аварию попала служебная машина отдела ГИБДД по Всеволожскому району Ленобласти.

Напомним, накануне в Петербурге были как минимум два ДТП с машинами правоохранительных органов: днём на Вербной улице с легковым «Мерседесом», а вечером с мотоциклистом на перекрёстке проспекта Стачек и улицы Трефолева (отметим, что в нём участвовала машина не ГИБДД, а другого ведомства).