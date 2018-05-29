Финская полиция расследует утечку 35 тонн ядовитого вещества из российского поезда

Полиция Восточной Финляндии возбудила уголовное дело по факту утечки ядовитого вещества из российской цистерны. Расследование ведётся по статьям «Экологическое преступление» и «Нарушение правил транспортировки опасных грузов». Об этом 29 мая сообщили в финской полиции.

Напомним, инцидент произошёл 7 апреля в местечке Мянтюхарью. Состав из 50 вагонов, находившийся на временной стоянке, пришёл в движение, в результате чего одна цистерна сошла с рельсов и оказалась повреждена. Из неё в окружающую среду попали 35 тонн метил-трет-бутилового эфира, который используется в производстве бензина. Авария вызвала гибель рыб в близлежащих озёрах, и воду из них до сих пор не рекомендуется не только пить, но и использовать для стирки и сауны. Местным жителям также советуют избегать проводить время на берегу.

Долгосрочные последствия экологической катастрофы ещё не изучены. Ранее сообщалось, что ущерб исчисляется шестизначной суммой.

Следствию предстоит выяснить, стала ли авария результатом халатности или намеренных действий.

За транспортировку вагонов от российской границы отвечала финская железнодорожная компания VR. Поезд направлялся в порт Муссало города Котка, откуда груз должен был отправиться морем в третью страну.