Путин поговорил с Эрдоганом о мирном атоме, газе и Сирии

Главы Турции и России в телефонном разговоре 29 мая обсудили проблемы Ближнего Востока и экономические связи.

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся по инициативе президента Турецкой Республики.

Пресс-служба главы Российского государства отметила, что президенты продолжили "углублённый диалог" по ситуации в Сирии. "Акцентирована важность политического урегулирования в этой стране, в том числе с учётом наработок, достигнутых в рамках астанинского процесса", – говорится в сообщении. Подчеркнуто, что обе стороны высказали "приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".

Обсуждены также вопросы развития российско-турецких отношений в контексте решений, принятых на состоявшемся 3 апреля в Анкаре седьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня.

Президенты оценили последовательность в реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики: строительства АЭС «Аккую» и трубопровода «Турецкий поток». "Дана позитивная оценка успешному завершению переговоров об условиях транзита по территории Турции российского природного газа", – отмечено в сообщении.

Подтверждён настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнёрства.

Напомним, что накануне Болгария вновь захотела получить прямой газопровод с Россией через Чёрное море, который позволит ей стать энергетическим центром Юго-Восточной Европы. Об этом 21 мая заявил президент страны Румен Радев, который два дня провел в РФ и провел переговоры с Путиным. «Назовем это "Болгарским потоком", – сказал тогда Радев.

В настоящее время по дну Черного моря из России в Турцию проложена первая нитка газопровода «Турецкий поток», который заменил «Южный поток». Строительство велось с мая 2017 года.

В конце апреля «Газпром» сообщил о завершении строительства морской части первой нитки «Турецкого потока». Газопровод из Краснодарского края по дну Черного моря в Турцию состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Строительство «Турецкого потока» началось в мае 2017 года вместо «Южного потока».