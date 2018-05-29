Эра невезения: Почему тысячи болельщиков могут застрять на границе Петербурга

Из-за отсутствия подключения к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» сотни автобусов с иностранными болельщиками могут не попасть в Петербург во время мундиаля.

Как и предсказывала «Фонтанка», с 1 июня зарубежные автобусы рискуют столкнуться с преградой при въезде в Северную столицу. Особые меры безопасности на время мундиаля предписывают им иметь регистрацию в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Но подключение к ней иностранным перевозчикам ради одного месяца не слишком интересно, в том числе и финансово, а идею установки на машинах дешевых транспондеров «Платона» Минтранс так и не разрешил.

««ЭРА-ГЛОНАСС»» – российская государственная система экстренного реагирования при авариях, технологически совместимая с аналогичной общеевропейской системой eCall. Меры безопасности во время чемпионата мира по футболу предписывают всем автомобилям, которые вмещают больше девяти пассажиров, установить такую систему и поставить Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу в известность о маршруте. Иначе въезд в города, принимающие матчи, до 17 июля им будет запрещен.

Затраты на подключение к «ЭРА-ГЛОНАСС» одной машины, по оценкам владельцев автобусов, составляют 90 – 120 тысяч рублей в зависимости от модели. По словам петербургских туроператоров, их иностранные партнеры не готовы нести такие расходы ради нескольких рейсов.

О проблеме участники рынка говорят с начала апреля, но она так и не была решена, хотя Минтранс и Транспортная дирекция нашли компромиссный вариант. Зарубежные автобусы предложили временно приравнять к грузовикам и отслеживать их перемещение с помощью системы «Платон». Предполагалось, что иностранные транспортные средства в обмен на депозит в 6,8 тысячи рублей получат специальные транспондеры. Их будут выдавать в 138 центрах обслуживания вблизи пограничных пунктов пропуска. Покидая Россию, водители смогут сдать устройство и вернуть депозит.

Такой вариант устроил операторов. Но из-за смены кабинета министров принятие соответствующего постановления Минтранса застопорилось. Как пояснили «Фонтанке» в Северо-Западном отделении Российского союза туриндустрии (РСТ), организация еще на прошлой неделе направила запрос в Минтранс и Транспортную дирекцию с просьбой прояснить порядок въезда в города проведения чемпионата туристических автобусов. «Но решения пока нет», – прокомментировали в РСТ. Между тем осталось 3 дня.

Туроператоры считают потери

В Минтрансе на запрос «Фонтанки» на момент публикации не ответили. Туроператоры между тем считают потери — как финансовые, так и репутационные.

Во время мундиаля границу России пересечет не менее 1,5 тысячи автобусов с иностранными болельщиками, ранее подсчитывала Транспортная дирекция. «Сколько из них отправятся в Петербург, точно оценить нельзя. Но речь идет о сотнях автобусов», – говорит Кирилл Соколов, директор Лиги туроператоров Петербурга и исполнительный директор компании «Невские сезоны». В каждом из автобусов поедет 50 пассажиров, а значит, несколько тысяч человек рискуют не попасть в Петербург в период чемпионата.

По прогнозам Смольного, матчи чемпионата в Петербурге посетят не менее 400 тысяч фанатов и членов их семей. И значительная часть гостей, которые поедут из соседних стран – Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Белоруссии, – будет пользоваться автобусами, отмечают участники рынка. Кроме того, за две недели, предшествующие чемпионату, они надеялись принять обычных туристов.

«У нас уже сняла бронь Белоруссия с 1 июня, а это около 10% потока, именно из-за «ЭРА-ГЛОНАСС», – комментирует генеральный директор турфирмы «Каприз» Андрей Петенков. По его словам, брони отменяли и партнеры из российских регионов, которые не готовы нести расходы на оборудование.

Светлана Попова, директор турфирмы «Онис», работающей с польскими туристами, говорит, что ее партнеры пока не отказались от визитов в Россию, но что делать, если им не разрешат пользоваться «Платоном», не представляют.

Туроператоры и так недосчитались гостей, поскольку множество туристических групп просто отказались от поездок в Петербург на время чемпионата, говорит Кирилл Соколов. «Невским сезонам» группы из Эстонии, Латвии и Польши должны были принести около 10% оборота. «Если они тоже не приедут, убытки понесут наш иностранный партнер и петербургские гостиницы. Но еще важнее репутационные потери. Партнеры и так хотели снимать все туры в Россию на 2018 год, так как ничего не ясно, мы их еле уговорили», – сокрушается бизнесмен.

На выдумки хитры

Пока Минтранс медлит, участники рынка спешно прорабатывают запасные варианты. «Например, можно пересадить всех туристов на городские автобусы при въезде в город», – рассуждает Кирилл Соколов. Но для этого надо организовать специальные парковки. Кроме того, это повлечет дополнительные расходы — цены на аренду автобусов из-за высокого сезона и затрат на «Эру-Глонасс» и так взлетели до небес. «Но мы надеемся, что постановление о «Платоне» все же примут в последний момент», – отмечает он.

Иностранные регулярные перевозчики предпочли не полагаться на милость Минтранса. Так, эстонская компания Lux Express, которая курсирует между Петербургом и столицами Финляндии, Эстонии и Латвии, заверила «Фонтанку», что успеет подключиться к «ЭРА-ГЛОНАСС» и выполнит все рейсы по расписанию. «Необходимое дополнительное оборудование уже установлено на большинство автобусов, и полностью они будут оснащены в ближайшие дни», – сказал Райт Реммель, генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group).

В пресс-службе оператора системы «Платон» на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». Ранее эксперты выражали сомнения в том, что такой вариант будет эффективным с точки зрения безопасности. По их словам, «Платон» может отслеживать движение транспорта на трассе, но мало предназначен для контроля движения в городе. Но и эффективность самой «ЭРА-ГЛОНАСС» вызывала сомнения. «Чтобы проверить, соответствует ли поданная заявка фактическому перемещению автобуса, нужно, чтобы ГИБДД, Транспортная дирекция и АО «ГЛОНАСС» наладили обмен данными в режиме реального времени. А это у них пока плохо получается», – комментировал «Фонтанке» председатель правления Ассоциации участников рынка заказных автобусных перевозок Петербурга Андрей Козырев.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»