Венгрия введет уголовное наказание за помощь нелегальным беженцам

Правительство премьер-министра Виктора Орбана собирается сделать незаконной любую помощь нелегальным мигрантам в Венгрии, включая раздачу информационных листовок, еды или предоставление юридической консультации. Так страна намерена бороться с потоком беженцев.

Кроме того, власти хотят ввести в конституцию поправки, которые должны запретить другим странам ЕС отправлять беженцев в Венгрию. Об этом 29 мая сообщает BBC.

Венгерский премьер Виктор Орбан – глава одной из самых популярных партий страны, право-популистского Венгерского гражданского союза. У этой политической силы две трети мест в парламенте, так что поправки, скорее всего, будут приняты. Орбан известен как противник миграционной политики ЕС, которую он неоднократно называл «троянским конем терроризма». Год назад Венгрия достроила стену трехметровой высоты на границе, которая способна остановить «любую толпу людей».

Напомним, что Европейский Союз намерен распределить 160 тысяч мигрантов, содержащихся в лагерях Греции и Италии. Венгрия – одна из тех стран, которые открыто отказываются принимать нелегалов. Через территорию этой страны прошли более миллиона беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана, которые направлялись в страны Западной Европы.