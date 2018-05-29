Смольный проверяет сомнительную парковку на Невском

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) после обращения общественников проверяет парковку на Невском проспекте, у дома 113/4, литера А, между Полтавской и Харьковской улицами. Выясняется, устроена ли она самовольно или правомерно.

Как объяснили «Фонтанке» 29 мая в пресс-службе ГАТИ, в инспекцию с портала «Наш Петербург» поступило обращение горожан, обеспокоенных сужением пешеходной зоны. Часть тротуара на Невском «откусила» парковка, которой, по их словам, раньше не было. Действительно, на «Гугл.Картах» и «Яндекс.Картах» парковки в этом месте не видно. Сейчас там выделен участок для стоянки машин «ёлочкой».

По данным ГАТИ, по указанному адресу в период с 10 по 19 мая ПАО «Ленэнерго» проводило согласованные работы по устранению аварии на электрокабеле, которые не подразумевают изменения планировки территории. Теперь предстоит выяснить, действительно ли подрядчик изменил планировку, правомерны ли были его действия.

В пресс-службе «Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что работы на Невском проспекте, у дома 113/4, литера А, проводило СПб ГУДП «Центр». «Результаты были приняты ГАТИ, которая после выполнения закрыла ордер», – подчеркнули в «Ленэнерго».