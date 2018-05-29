Попов проиграл Позднякову пост главы ОКР

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков избран новым главой Олимпийского комитета России 29 мая.

Сегодня на Олимпийском собрании в Москве прежний глава ОКР Александр Жуков поддержал кандидатуру Позднякова, который последние два года работал первым вице-президентом ОКР. В поддержку соперника Позднякова – четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова – высказались глава Стрелкового союза России Владимир Лисин и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, пишет «Спорт-Экспресс».

В результате голосования Попов получил 56 (20,6 процента) голосов, а Поздняков – 214 голосов (78,7 процента).

Александр Жуков, возглавлявший ОКР на протяжении восьми лет, не стал выдвигаться на новый срок, решив сосредоточиться на политической карьере. Напомним, что во времена его правления ОКР был дисквалифицирован из-за допинг-скандала с 5 декабря 2017 года по конец зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. В Южной Корее не было олимпийской сборной РФ, спортсмены выступали под нейтральным флагом как "олимпийские атлеты из России".