Одинокий Porsche 918 отзывают в России. Не в первый раз

ООО «Порше Руссланд», официальный представитель компании Porsche на российском рынке, отзывает в России один-единственный автомобиль – Porsche 918. Об этом 29 мая сообщает Росстандарт. Отметим, что именно эту машину отзывали уже дважды, оба раза «сольно».

Не везёт «Спайдеру» с VIN-номером WPOZZZ91ZFS800696, проданному 30 апреля 2015 года. На этот раз производителя беспокоит возможное образование коррозии на крепёжных болтах продольного и поперечного рычагов подвески, что может привести к их разрушению, а впоследствии к нарушению ходовых качеств при эксплуатации в экстремальных условиях, например на гоночных трассах.

В прошлый раз, в феврале 2017 года, проблема тоже была в подвеске: нижним рычагам передней подвески угрожали трещины, что повлекло бы за собой не только посторонние шумы и ухудшение ходовых качеств, но и полный выход из строя.

В августе 2016 года этот же Spyder отзывали из-за ошибки в каталоге оригинальных запчастей: возможная установка неправильных крепёжных винтов ремней безопасности могла стать причиной «снижения эффективности удерживающей функции ремней безопасности».

На этот раз, как обычно, уполномоченные представители ООО «Порше Руссланд» проинформируют автовладельца о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр, или он может приехать туда без специального приглашения. На его «Порше» бесплатно заменят сомнительный рычаг подвески на новую деталь из модифицированного материала.

Как пишут СМИ, это единственный экземпляр данной модели в нашей стране. Его иностранных «собратьев» тоже приходилось ремонтировать. В конце 2016 года в США отзывали 36 Porsche 918 также из-за дефекта рычагов передней подвески. В 2015 году суперкары отзывали для замены проводки системы охлаждения, в 2014 году – для замены деталей шасси.

Porsche 918 – заднеприводной родстер S-класса с гибридным двигателем. Экстравагантность автомобилю придают патрубки выхлопной системы, которые расположены на уровне ушей водителя и пассажира, благодаря чему владельцы могут наслаждаться звуками работы системы выхлопа, находясь в салоне.

Всего компания выпустила 918 экземпляров модели и в 2014 году реализовала все. 297 супергибридов, по данным СМИ, отправилось в США, еще по 100 автомобилей продали в Германии и Китае, а остальные нашли своих владельцев в других странах. Европейские цены на суперкар начинались от 768 тысяч евро.