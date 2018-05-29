СК: В России растёт число суицидов среди подростков - виноваты СМИ и Интернет

В России всё чаще регистрируются самоубийства и попытки суицида среди несовершеннолетних, заявил сотрудник Главного управления криминалистики СК России Сергей Коротких на дискуссионной площадке «Право ребенка на безопасность» в рамках съезда детских омбудсменов в Москве.

Слова представителя ведомства 29 мая приводит РБК. В 2014 году при суицидальных попытках погибли 737 подростков, в 2017 году — 692. Но количество попыток самоубийств среди несовершеннолетних выросло с 1094 в 2014 году до 1633 в 2016-м.

В докладе отмечается рост суицидов «под влиянием СМИ». Целенаправленное «воздействие с использованием Интернета» подтвердили в двух случаях в 2015 году и в 173-х — за первые шесть месяцев 2017 года. Всё больше подростков увлекаются «группами смерти». Кроме того, на телах погибших чаще находят порезы, татуировки, рисунки в виде китов, дельфинов, бабочек, единорогов, медуз, различных символов и аббревиатур, характерных для суицидальной тематики (два случая в 2014-м и 74 — в первом полугодии 2017 года).

По данным СК, в Сети растёт интерес к сообщениям о нападениях на школы. По мнению ведомства, СМИ подогревают интерес к этой теме, всё больше людей узнают о «группах смерти», число подписчиков на которые увеличивается.

«Можно с полной уверенностью утверждать, что СМИ сыграли большую роль в том, что произошло в Перми и Улан-Удэ», — говорится в докладе.

Коротких предложил ввести жесткие ограничения на освещение подростковых суицидов и нападений в школах в СМИ, в частности «упразднить анонимность в российском сегменте Интернета и упорядочить процедуру регистрации в социальных сетях, ввести обязательность использования достоверных данных, позволяющих идентифицировать личность пользователя с момента активации его учетной записи» и «рассмотреть вопрос о возможности регистрации в сети Интернет исключительно через портал государственных услуг».

Напомним, вчера на съезде омбудсменов глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин перепутал Instagram и Telegram и Петербург с Ленинградом. Но суть он передал верно: свободный Интернет нужно закрывать.