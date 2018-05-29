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29.05.2018 15:56

СМИ: Россия договорилась с Индией о поставках С-400 на 6 млрд долларов

Россия планирует поставить Индии несколько полковых комплектов зенитно-ракетных комплексов С-400. Сумма сделки составит не менее 6 млрд долларов.

Подробности 29 мая сообщает РБК со ссылкой на два источника в Минобороны. «Речь может идти о пяти полках, это десять дивизионов», — рассказал первый источник.

Индии могут поставить «четыре полковых комплекта С-400 и полк смешанного состава с боекомплектом и запчастями», заметил второй источник в Минобороны. По его словам, в понедельник стороны подписали меморандум о намерениях, а стоимость всего контракта составит 6,2 млрд долларов.

Знакомый с ходом переговоров источник с индийской стороны сообщил РБК, что согласование сделки по С-400 находится на финальной стадии. По его словам, единственным «камнем преткновения» для заключения сделки остается риск попадания Индии под американские санкции из-за принятого Вашингтоном в августе 2017 года федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно закону, против стран, проводящих крупные сделки с оборонными предприятиями России, могут быть введены санкции со стороны США. Источник отметил, что сейчас Индия пытается договориться с США о том, чтобы Вашингтон не вводил санкции в отношении Нью-Дели из-за сделки с Москвой.

Индийское агентство PTI со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвовавшего в переговорах с Россией, сообщило, что обсуждение «финансовой составляющей» сделки завершено. По информации агентства, Россия и Индия, скорее всего, объявят о сделке до саммита лидеров двух стран в октябре этого года.

В свою очередь, глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри заявил сегодня, что США разочарованы тем, что Индия заключила с Россией контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», но введение санкций в отношении Нью-Дели маловероятно.

Зенитно-ракетная система С-400 может сбивать на дальности до 60 км и тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. Радиолокационные средства ЗРС обеспечивают обнаружение воздушных целей на дальности до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические цели — до 25 км.


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