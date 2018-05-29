Бельгийская прокуратура: Стрельба в Льеже может быть терактом
Эту версию прокуратура Королевства Бельгия считает приоритетной.
RT @vicenews: Everything we know about the Liege attack in Belgium https://t.co/99baL3cyAG pic.twitter.com/D7JEA4YR3V— biteszHQNews (@biteszHQNews) May 29, 2018
«Есть моменты, которые указывают на террористический акт», – заявил изданию Ledauphine 29 мая Эрик ван дер Сипт, представитель генеральной прокуратуры страны. По его словам, дело расследует отделение по борьбе с терроризмом. При этом уровень террористической угрозы пока повышать не будут, заверили в прокуратуре.
Про нападавшего известно немного. По данным бельгийских СМИ, мужчине, которого убили стражи правопорядка, было 36 лет. Его национальность и вероисповедание до сих пор не называются, однако известно, что он кричал «Аллаху Акбар» во время совершения злодеяния. Журналисты сообщают, что он якобы отсидел в тюрьме, где был радикализован. Накануне преступник освободился из учреждения пенитенциарной системы города Лантин, который расположен рядом с Льежем.
Attaque à Liège, des policiers tués https://t.co/1ge9koQ9yg pic.twitter.com/M2ArdSiKRN— Fil actu économique (@filactu_eco) May 29, 2018
Сейчас на бульваре Д'Арвуа проводятся следственные действия. Король Бельгии Филипп и премьер-министр Шарль Мишель приедут в город вечером. Мэр Льежа Вилли Демейер уже побывал на месте трагедии.
#Liège Boulevard bloqué. Les ambulances viennent de sortir du périmètre sous escorte. pic.twitter.com/Kr8umoZU2h— Mathieu (@M_Louv) May 29, 2018
Напомним, что около бульвара Д'Арвуа в 10.30 по бельгийскому времени две сотрудницы полиции остановили неизвестного мужчину для проверки документов, однако тот отобрал у них оружие и открыл огонь. В ходе стрельбы был убит 22-летний водитель проезжавшей мимо машины. После этого злоумышленник собирался скрыться, поэтому взял в заложницы женщину, стоявшую рядом. Злоумышленник пытался укрыться в здании лицея поблизости, но был застрелен подоспевшими силами полиции.
Справка:
Это не первый раз, когда на улицах Льежа происходит стрельба. Так, в 2011 году на автобусной остановке на площади святого Ламбера 33-летний террорист Нордин Амрани убил 4 человека и ранил более 100.