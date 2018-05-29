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29.05.2018 15:42

Бельгийская прокуратура: Стрельба в Льеже может быть терактом

Вооруженное нападение на полицейских и прохожих около бульвара Д'Арвуа в городе Льеж, в результате которого погибли две сотрудницы правопорядка и мужчина 22 лет из гражданских, могло быть террористическим актом.
Бельгийская прокуратура: Стрельба в Льеже может быть терактом
кадр из видео/twitter.com/M_Louv

Эту версию прокуратура Королевства Бельгия считает приоритетной. 

«Есть моменты, которые указывают на террористический акт», – заявил изданию Ledauphine 29 мая Эрик ван дер Сипт, представитель генеральной прокуратуры страны. По его словам, дело расследует отделение по борьбе с терроризмом. При этом уровень террористической угрозы пока повышать не будут, заверили в прокуратуре. 

Про нападавшего известно немного. По данным бельгийских СМИ, мужчине, которого убили стражи правопорядка, было 36 лет. Его национальность и вероисповедание до сих пор не называются, однако известно, что он кричал «Аллаху Акбар» во время совершения злодеяния. Журналисты сообщают, что он якобы отсидел в тюрьме, где был радикализован. Накануне преступник освободился из учреждения пенитенциарной системы города Лантин, который расположен рядом с Льежем.

Сейчас на бульваре Д'Арвуа проводятся следственные действия. Король Бельгии Филипп и премьер-министр Шарль Мишель приедут в город вечером. Мэр Льежа Вилли Демейер уже побывал на месте трагедии. 

Напомним, что около бульвара Д'Арвуа в 10.30 по бельгийскому времени две сотрудницы полиции остановили неизвестного мужчину для проверки документов, однако тот отобрал у них оружие и открыл огонь. В ходе стрельбы был убит 22-летний водитель проезжавшей мимо машины. После этого злоумышленник собирался скрыться, поэтому взял в заложницы женщину, стоявшую  рядом. Злоумышленник пытался укрыться в здании лицея поблизости, но был застрелен подоспевшими силами полиции. 

Справка:

Это не первый раз, когда на улицах Льежа происходит стрельба. Так, в 2011 году на автобусной остановке на площади святого Ламбера 33-летний террорист Нордин Амрани убил 4 человека и ранил более 100.


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