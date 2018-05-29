Проектирование новой базы Каспийского флота обойдется в 459 миллионов рублей

Минобороны потратит 459 млн рублей на проектирование новой базы Каспийского флота в Дагестане. Работы выполнит ведомственный 31-й институт специального строительства, ранее входивший в Спецстрой.

Как сообщает РБК, договор на проектные работы подписан 18 мая 2018 года. В цену контракта входит, в частности, стоимость проведения обмерных работ, проектной и рабочей документации, а также прохождение государственной и экологической экспертиз.

Новый основной пункт базирования Каспийской флотилии — военный городок № 71 в Каспийске. База будет расположена на участке площадью 129 га, указано в техническом задании к договору. Строительство базы будет вестись в два этапа. Первый начнется 11 июля 2018 года.Срок выполнения работ – 14 февраля 2020 года.

Первый этап подразумевает, в частности, строительство причалов. Второй этап — создание ​комплекса защитных гидротехнических сооружений, дноуглубительные работы во вновь образованной акватории, причальные стенки и комплекс сопутствующих инженерных сетей. Кроме того, исполнитель должен будет представить схему перспективного обустройства пункта «Каспий».

Полная стоимость строительства новой базы не раскрывается. По оценкам собеседников РБК, «затраты на строительство базы составят не меньше нескольких миллиардов рублей».

Спецстрой был ликвидирован в 2017 году. Генпрокурор Юрий Чайка называл среди причин ликвидации хищения при строительстве важных государственных объектов. Всего федеральному агентству до ликвидации принадлежало 18 подведомственных предприятий. После реорганизации восемь из них, включая 31-й институт, вошли в структуру Минобороны.

2 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Каспийская флотилия будет переведена из Астрахани в дагестанский Каспийск. В истории современной России это первый случай смены основного пункта базирования флотилии.

Каспийская флотилия — морская компонента Южного военного округа, указано на сайте Минобороны. В состав Каспийской флотилии входят части береговых войск, несколько бригад и дивизионов кораблей, в том числе ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Волгодонск», «Махачкала», «МАК-160», а также артиллерийские, ракетные, десантные, гидрографические катера и буксиры.