Временный губернатор ЯНАО стал самым молодым руководителем региона в России

Вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов назначен временно исполняющим главы региона. Указ президента России Владимира Путина 29 мая опубликовала пресс-служба Кремля.

Ранее пост губернатора занимал Дмитрий Кобылкин, который в новом правительстве России возглавил Минприроды. Таким образом, 30-летний Дмитрий Артюхов стал самым молодым руководителем региона в стране.

Родившийся в феврале 1988 года Артюхов – выпускник Тюменского государственного университета. С 2010 года он работал в аппарате главы ЯНАО, с 2014-го был помощником Кобылкина, а в 2016 году был назначен вице-губернатором округа. Кобылкин возглавлял ЯНАО с 2010 года. Его предшественником был Юрий Неелов, который был руководителем региона 16 лет.