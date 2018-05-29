Жители Выборгского района подозревают, что «Лента» выкидывает еду

Жители Выборгского района Петербурга заподозрили ретейлера «Лента» в выбрасывании еды.

Как сообщил читатель «Фонтанки» Михаил, соседи супермаркета в доме 24 по Костромскому проспекту регулярно замечают просроченную курицу, яйца, овощи, фрукты и молоко в мусорных контейнерах неподалеку.

Напомним, закон запрещает бизнесу выбрасывать продукты питания в бытовые контейнеры. Но жители Северной столицы неоднократно обращали внимание, что ретейлеры пользуются теми же мусорными баками, что и местные жители.

В «Ленте» утверждают, что сотрудники магазина на Костромском проспекте относят просроченные продукты в специальные опломбированные контейнеры, предназначенные для сбора отходов супермаркета. «В соответствии с правилами по обращению с отходами эти баки регулярно вывозятся специальной компанией для дальнейшей утилизации», – пояснили в «Ленте». Но такие контейнеры расположены рядом с обычными баками, куда выкидывают мусор жители близлежащих домов, признали в компании. Как продукты в заводской упаковке оказались именно в них, в «Ленте» сказать затруднились, но предположили, что пломбы могли быть сорваны некими «маргинальными элементами».