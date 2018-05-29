Еще
17:42 29.05.2018
Пришлите свою новость!
17:39
В ЕГЭ по физике и химии добавят практики
17:33
Украина пообещала наказать строителей Крымского моста. В том числе, западных
17:21
Семак официально возглавил "Зенит"
17:10
Финская полиция расследует утечку 35 тонн ядовитого вещества из российского поезда
17:05
Лицо посетителя музея станет его билетом
17:02
Самосвал разбил машину ДПС на Токсовском шоссе, пострадал полицейский
16:56
"Уфа" официально попрощалась с Семаком
16:54
Атаковавший картину Репина заявил, что действовал на трезвую голову
16:48
Путин поговорил с Эрдоганом о мирном атоме, газе и Сирии
16:43
Смольный проверяет сомнительную парковку на Невском
16:39
Венгрия введет уголовное наказание за помощь нелегальным беженцам
16:30
Попов проиграл Позднякову пост главы ОКР
16:27
Одинокий Porsche 918 отзывают в России. Не в первый раз
16:23
«Чёрную речку» вернули пассажирам
16:13
СК: В России растёт число суицидов среди подростков - виноваты СМИ и Интернет
16:09
Посольство РФ в Лондоне: Британия задерживает и высылает даже несовершеннолетних россиян
16:01
Жители Выборгского района подозревают, что «Лента» выкидывает еду
15:56
СМИ: Россия договорилась с Индией о поставках С-400 на 6 млрд долларов
15:42
Бельгийская прокуратура: Стрельба в Льеже может быть терактом
15:38
Проектирование новой базы Каспийского флота обойдется в 459 миллионов рублей
15:36
«Чёрную речку» закрыли для пассажиров
15:27
Временный губернатор ЯНАО стал самым молодым руководителем региона в России
15:14
БДТ будет судиться с американским художником по свету
15:10
В Петербурге протестируют оплату покупок с помощью селфи
15:08
Следком Петербурга завершил расследования дела о 22 вырванных зря зубах
15:00
Грузия разрывает дипотношения с Сирией из-за признания Южной Осетии и Абхазии
14:50
Россияне чаще всего ездят в Финляндию, Эстонию и Китай
14:41
МИД Польши вслед за США предупреждает о терактах на ЧМ в России
14:34
Петербуржец погиб после странного ДТП на мосту в Сочи
14:33
На Народной, спасаясь от пожара, погиб мужчина — он прыгал с 5-го этажа
14:30
Путин назначил мэра Тюмени врио губернатора Тюменской области
14:23
В Забайкалье сотрудники заповедника спаслись в загоревшемся вертолете
14:16
Боевой разворот и атаку истребителя Су-57 показали на видео
14:06
В Хельсинки завершилось строительство нового подземного музея
14:05
СМИ: Сергей Семак и Алексей Миллер провели встречу в Петербурге
14:02
У лидера челябинского штаба Навального нашли литературу свидетелей Иеговы
13:58
В Кремле «ничего не думают» об израильском гражданстве Абрамовича
13:51
В Колпинском парке появятся велодорожка и концертная площадка
13:50
В Петербурге сыграют в футбол болельщики сборных России и Австрии
13:47
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
13:43
Квадратный метр «вторички» в Хельсинки подорожал до 3600 евро
13:39
На Богатырском испытаний теплосетей не выдержал автомобиль
13:35
В Смольный передали подписи жителей, недовольных реконструкцией «Морского фасада»
13:30
В ДТП с самосвалом и разбитыми «Рено» на Выборгском шоссе пострадал ребёнок
13:16
Пулково обслужил на 15 процентов больше гостей ПМЭФ, чем в прошлом году
13:14
Союз музеев России выступил с заявлением по поводу нападения на картину «Иван Грозный и его сын Иван»
13:04
«Яндекс» поможет бизнесу диалогами с Алисой
13:03
Неизвестный с криками «Аллаху акбар» открыл стрельбу в бельгийском Льеже
12:52
Пиотровский: Эрмитаж не проводит выставки в США из-за отсутствия гарантий
12:46
Матвиенко опять раскритиковала НАТО: это блоковый реликт двухполярной эпохи
12:41
После проезда кортежа по Яхтенному мосту Албин приказал проверить все ключи
12:38
Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за отказа во въезде в Россию польскому политологу
12:33
Метрополитен получил у «Трансмашхолдинга» все составы для зелёной ветки
12:30
ВМФ перебросил бронекатера Каспийской флотилии к Крымскому мосту
12:25
Апелляция ареста за выбитый зуб полицейского не рассмотрена из-за отсутствия Интернета
12:12
В Петербурге продают 21-ю «Волгу», созданную для Путина
12:07
Албин поздравил Семака раньше времени
11:57
ГУП ГУИОН оценит недвижимость для Смольного за 2,8 млн рублей
11:50
Польского политолога развернули в Домодедово
11:40
«Яндекс» показал свой первый гаджет
11:34
На сайте "Прямой линии" опубликовали первые вопросы Путину: бензин, пенсии, свалки и будущее
11:16
Боец без правил Джеффри Уильям Монсон стал россиянином
11:13
Самый опасный финский маньяк получил 2,5 года за намерение задушить очередную жертву
11:08
Неизвестные картины и фото ванной Фриды Кало выложены онлайн
10:56
СМИ: Экс-чиновника Минкульта объявят в международный розыск по делу Эрмитажа
10:44
В Баку запустили «Южный газовый коридор»
10:40
На Парнасе горел мусор, с которым воюют горожане
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
29.05.2018 15:14

БДТ будет судиться с американским художником по свету

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова подал иск к художнику по свету Эндрю Джошуа Вайссбарду. БДТ хочет добиться от гражданина США возврата авансового платежа из-за некачественной работы, взыскания неустойки и возмещения судебных расходов. Общая сумма претензий составляет 240 550 рублей.

29 мая Куйбышевский районный суд начал рассмотрение иска, рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

В документах указывается, что в сентябре 2017 года театр заключил с Вайссбардом договор по созданию светового оформления к спектаклю с рабочим названием «Три толстяка». Контракт на сумму в один миллион рублей предусматривал создание концепции светового оформления, световую планировку, техническое задание на приобретение или изготовление необходимого оборудования. Кроме того, соглашение предполагало передачу заказчику права на использование светового оформления на условиях неисключительной лицензии.

Вайссбарду перечислили аванс в 300 тысяч рублей, но, как утверждает истец, работы к установленному сроку тот не выполнил. Позже художник представил только часть оформления спектакля, результат труда вызвал претензии у заказчика. Затем театр получил письмо, в котором Вайссбард сообщил, что отказывается вносить изменения в свою работу, а также передавать право на её использование заказчику. Теперь во взаимоотношениях художника по свету и театра будет разбираться суд.

В 2018 году в БДТ вышло два эпизода фантастической саги «Три толстяка». В постановке Андрей Могучий соединил театр с новым цирком, включив в действие профессионального канатоходца, гимнастку и каскадеров.

На сайте Театра Наций сообщается, что Вайссбард — один из самых востребованных в мире художников по свету. Он работает не только в театрах, его привлекают к созданию выставок, архитектурных инсталляций. В 2014 году ему вручили премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре» за постановку режиссера Андрея Жолдака «Евгений Онегин».

Ранее стало известно, что в Петербурге возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств при реконструкции БДТ на Фонтанке. Полицию интересуют контракты с близкой бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну компанией «Театрально-декорационные мастерские».

 

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Главстрой-СПб»
29.05.2018 12:26

«Главстрой-СПб» начал строить второй детский сад в ЖК «Юнтолово»

Компания «Главстрой-СПб» сообщает о начале работ по возведению второго дошкольного учреждения в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе. Детский сад на 100 мест будет построен рядом с жилыми домами третьей очереди проекта, сданными в эксплуатацию в конце 2017 года
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"
29.05.2018 12:04

«Уральские авиалинии» дарят бонусы «Крылья» в любимых интернет-магазинах

Выгодные предложения от авиакомпании и популярных интернет-магазинов для участников программы лояльности «Крылья»
«Платформа ОФД»
28.05.2018 11:30

Купили кассу и подключили ОФД – получите налоговый вычет

До 1 июля на новый порядок использования кассовой техники перейдут предприниматели на ПСН (патентная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный проверяет сомнительную парковку на Невском
Жители Выборгского района подозревают, что «Лента» выкидывает еду
«Чёрную речку» закрыли для пассажиров
БДТ будет судиться с американским художником по свету
В Колпинском парке появятся велодорожка и концертная площадка
В Смольный передали подписи жителей, недовольных реконструкцией «Морского фасада»
Пулково обслужил на 15 процентов больше гостей ПМЭФ, чем в прошлом году
После проезда кортежа по Яхтенному мосту Албин приказал проверить все ключи
Метрополитен получил у «Трансмашхолдинга» все составы для зелёной ветки
Апелляция ареста за выбитый зуб полицейского не рассмотрена из-за отсутствия Интернета
Чтобы парадная не была подъездом
Как победить Мост глупости
Метростроевцы на грани нервного срыва
Круиз Андрея Мушкарева в Смольном окончен
Всё, что вы пропустили, пока праздновали День города
«Полтаве» напомнили про Ноев ковчег и позвали служить
Горы, зонтик, рок-н-ролл: Якунин, Чайка, Литвиненко и Киселев не боятся санкций и готовятся к прорыву
На ЗСДфесте научат правильно бегать и плавать
Трансляция: Как Петербург празднует 315-летие
Как форум изменит транспорт Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Бельгийская прокуратура: Стрельба в Льеже может быть терактом

Фестиваль ЗСД: беги и смотри

Сергей Загацкий / https://vk.com/kuuterselka

Петербургские поисковики передали в Финляндию останки финского солдата

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
29.05.2018 12:26
«Главстрой-СПб» начал строить второй детский сад в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о начале работ по возведению второго дошкольного учреждения в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе. Детский сад на 100 мест будет построен рядом с жилыми домами третьей очереди проекта, сданными в эксплуатацию в конце 2017 года
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"
29.05.2018 12:04
«Уральские авиалинии» дарят бонусы «Крылья» в любимых интернет-магазинах
Выгодные предложения от авиакомпании и популярных интернет-магазинов для участников программы лояльности «Крылья»
«Платформа ОФД»
28.05.2018 11:30
Купили кассу и подключили ОФД – получите налоговый вычет
До 1 июля на новый порядок использования кассовой техники перейдут предприниматели на ПСН (патентная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей
Магазин "Кей"
28.05.2018 11:13
Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений. Подробнее о технологии рассказывает КЕЙ
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
23.05.2018 12:50
«Строительный трест» - участник Зеленого марафона Сбербанка
Сотрудники компании «Строительный трест» примут участие в благотворительном марафоне «Зеленые сердца», который пройдет 27 мая в Парке 300-летия Петербурга.
Магазин "Кей"
23.05.2018 12:22
Советы экспертов КЕЙ как продлить жизнь электронной книги
Такая вещь как электронная книга сегодня есть практически у каждого. Но, в отличие от обычной книги, требует больше ухода. О том, как продлить время службы гаджета, рассказали эксперты магазина КЕЙ
22.05.2018 13:10
В Setl Group состоялся День донора
Сотрудники холдинга Setl Group 21 мая приняли участие в традиционном для компании весеннем Дне донора и сдали кровь для больниц Санкт-Петербурга.
Setl City
21.05.2018 17:35
В микрорайоне «Семь столиц» озеленили пр. Строителей
19 мая жители микрорайона «Семь столиц» и соседних комплексов, а также сотрудники компании Setl City в рамках акции по озеленению высадили вдоль проспекта Строителей – на территории квартала «Лондон» – 70 деревьев
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.