БДТ будет судиться с американским художником по свету

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова подал иск к художнику по свету Эндрю Джошуа Вайссбарду. БДТ хочет добиться от гражданина США возврата авансового платежа из-за некачественной работы, взыскания неустойки и возмещения судебных расходов. Общая сумма претензий составляет 240 550 рублей.

29 мая Куйбышевский районный суд начал рассмотрение иска, рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

В документах указывается, что в сентябре 2017 года театр заключил с Вайссбардом договор по созданию светового оформления к спектаклю с рабочим названием «Три толстяка». Контракт на сумму в один миллион рублей предусматривал создание концепции светового оформления, световую планировку, техническое задание на приобретение или изготовление необходимого оборудования. Кроме того, соглашение предполагало передачу заказчику права на использование светового оформления на условиях неисключительной лицензии.

Вайссбарду перечислили аванс в 300 тысяч рублей, но, как утверждает истец, работы к установленному сроку тот не выполнил. Позже художник представил только часть оформления спектакля, результат труда вызвал претензии у заказчика. Затем театр получил письмо, в котором Вайссбард сообщил, что отказывается вносить изменения в свою работу, а также передавать право на её использование заказчику. Теперь во взаимоотношениях художника по свету и театра будет разбираться суд.

В 2018 году в БДТ вышло два эпизода фантастической саги «Три толстяка». В постановке Андрей Могучий соединил театр с новым цирком, включив в действие профессионального канатоходца, гимнастку и каскадеров.

На сайте Театра Наций сообщается, что Вайссбард — один из самых востребованных в мире художников по свету. Он работает не только в театрах, его привлекают к созданию выставок, архитектурных инсталляций. В 2014 году ему вручили премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре» за постановку режиссера Андрея Жолдака «Евгений Онегин».

Ранее стало известно, что в Петербурге возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств при реконструкции БДТ на Фонтанке. Полицию интересуют контракты с близкой бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну компанией «Театрально-декорационные мастерские».