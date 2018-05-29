В Петербурге протестируют оплату покупок с помощью селфи

Сколковская компания VisionLabs совместно с российской платежной системой SWiP запустила сервис оплаты с помощью селфи – SELFIETOPAY. Об этом сообщили в пресс-службе компании 29 мая. Чтобы совершить платеж по биометрическим параметрам лица, будет достаточно одного взгляда на камеру, установленную рядом с кассой.

Для селфи-транзакции необходимо скачать приложение и привязать банковскую карту. После этого программа попросит пользователя просканировать лицо, биометрические данные которого и будут в дальнейшем использоваться для оплаты.

«Мы уже перешли от наличных к биометрической оплате с помощью мобильных телефонов. Уже совсем скоро человеку для оплаты покупок и услуг не понадобится даже телефон: зачем нужен телефон, если можно максимально безопасно и удобно расплачиваться одной лишь улыбкой на лице», – говорит генеральный директор и основатель VisionLabs Александр Ханин.

В компании утверждают, что сервис безопасен и злоумышленники не смогут использовать фотографию или видеозапись с лицом его пользователя. Платформа оснащена специальной технологией, которая проверяет, настоящий ли человек перед камерой или же неживое изображение.

Сервис начнут тестировать уже в июне в Петербурге и Москве на базе сетевых пиццерий и кофеен. После установить SELFIETOPAY планируют в 250 точках оплаты двух столиц.

Ранее сообщалось, что при участии той же компании VisionLabs готовится к запуску система распознавания лиц пассажиров в аэропорту Домодедово. В конце 2017 года Сбербанк приобрёл 25% акций VisionLabs.