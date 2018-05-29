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29.05.2018 15:10

В Петербурге протестируют оплату покупок с помощью селфи

Сколковская компания VisionLabs совместно с российской платежной системой SWiP запустила сервис оплаты с помощью селфи – SELFIETOPAY. Об этом сообщили в пресс-службе компании 29 мая. Чтобы совершить платеж по биометрическим параметрам лица, будет достаточно одного взгляда на камеру, установленную рядом с кассой.

Для селфи-транзакции необходимо скачать приложение и привязать банковскую карту. После этого программа попросит пользователя просканировать лицо, биометрические данные которого и будут в дальнейшем использоваться для оплаты.

«Мы уже перешли от наличных к биометрической оплате с помощью мобильных телефонов. Уже совсем скоро человеку для оплаты покупок и услуг не понадобится даже телефон: зачем нужен телефон, если можно максимально безопасно и удобно расплачиваться одной лишь улыбкой на лице», – говорит генеральный директор и основатель VisionLabs Александр Ханин.

В компании утверждают, что сервис безопасен и злоумышленники не смогут использовать фотографию или видеозапись с лицом его пользователя. Платформа оснащена специальной технологией, которая проверяет, настоящий ли человек перед камерой или же неживое изображение.
Сервис начнут тестировать уже в июне в Петербурге и Москве на базе сетевых пиццерий и кофеен. После установить SELFIETOPAY планируют в 250 точках оплаты двух столиц.

Ранее сообщалось, что при участии той же компании VisionLabs готовится к запуску система распознавания лиц пассажиров в аэропорту Домодедово. В конце 2017 года Сбербанк приобрёл 25% акций VisionLabs.


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Магазин КЕЙ
25.05.2018 13:24
Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
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