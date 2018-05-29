Следком Петербурга завершил расследования дела о 22 вырванных зря зубах
Пять эпизодов на общую сумму больше трёх миллионов рублей, среди которых оперативное лечение 22 двух здоровых зубов, потянули на состав трёх уголовных статей. Расследование громкого дела петербургского врача-стоматолога завершено.
Об окончании следственных мероприятий 29 мая сообщает Следком Северной столицы. Врачу и по совместительству владелице зубной клиники предъявили обвинение в мошенничестве, умышленном причинении вреда здоровью и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее сообщалось лишь об одном эпизоде – пациентке заменили 22 здоровых зуба на протезы, за это она заплатила 843 тысячи рублей.
В процессе расследования СК установил, что, кроме этой клиентки, были ещё, как минимум, 4 женщины, которые на деле в услугах стоматолога, по крайней мере, удалении зубов, не нуждались. К операции, как считает следствие, доктор подталкивала пациентов по-дружески, с чаем и тортами. Заработать на диагнозе «Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава» она смогла 3,3 миллиона рублей.
Напомним, заседание суда, на котором рассматривалось ходатайство об аресте обвиняемой, не сложилось. На тот момент врач уже находилась в Кабардино-Балкарии. Где она сейчас, «Фонтанке» оперативно узнать не удалось. Пока врач не познакомится с 18 томами дела, оно не будет передано в прокуратуру и суд.