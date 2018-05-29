Еще
15:10 29.05.2018
Пришлите свою новость!
15:08
Следком Петербурга завершил расследования дела о 22 вырванных зря зубах
15:00
Грузия разрывает дипотношения с Сирией из-за признания Южной Осетии и Абхазии
14:50
Россияне чаще всего ездят в Финляндию, Эстонию и Китай
14:41
МИД Польши вслед за США предупреждает о терактах на ЧМ в России
14:34
Петербуржец погиб после странного ДТП на мосту в Сочи
14:33
На Народной, спасаясь от пожара, погиб мужчина — он прыгал с 5-го этажа
14:30
Путин назначил мэра Тюмени врио губернатора Тюменской области
14:23
В Забайкалье сотрудники заповедника спаслись в загоревшемся вертолете
14:16
Боевой разворот и атаку истребителя Су-57 показали на видео
14:06
В Хельсинки завершилось строительство нового подземного музея
14:05
СМИ: Сергей Семак и Алексей Миллер провели встречу в Петербурге
14:02
У лидера челябинского штаба Навального нашли литературу свидетелей Иеговы
13:58
В Кремле «ничего не думают» об израильском гражданстве Абрамовича
13:51
В Колпинском парке появятся велодорожка и концертная площадка
13:50
В Петербурге сыграют в футбол болельщики сборных России и Австрии
13:47
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
13:43
Квадратный метр «вторички» в Хельсинки подорожал до 3600 евро
13:39
На Богатырском испытаний теплосетей не выдержал автомобиль
13:35
В Смольный передали подписи жителей, недовольных реконструкцией «Морского фасада»
13:30
В ДТП с самосвалом и разбитыми «Рено» на Выборгском шоссе пострадал ребёнок
13:16
Пулково обслужил на 15 процентов больше гостей ПМЭФ, чем в прошлом году
13:14
Союз музеев России выступил с заявлением по поводу нападения на картину «Иван Грозный и его сын Иван»
13:04
«Яндекс» поможет бизнесу диалогами с Алисой
13:03
Неизвестный с криками «Аллаху акбар» открыл стрельбу в бельгийском Льеже
12:52
Пиотровский: Эрмитаж не проводит выставки в США из-за отсутствия гарантий
12:46
Матвиенко опять раскритиковала НАТО: это блоковый реликт двухполярной эпохи
12:41
После проезда кортежа по Яхтенному мосту Албин приказал проверить все ключи
12:38
Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за отказа во въезде в Россию польскому политологу
12:33
Метрополитен получил у «Трансмашхолдинга» все составы для зелёной ветки
12:30
ВМФ перебросил бронекатера Каспийской флотилии к Крымскому мосту
12:25
Апелляция ареста за выбитый зуб полицейского не рассмотрена из-за отсутствия Интернета
12:12
В Петербурге продают 21-ю «Волгу», созданную для Путина
12:07
Албин поздравил Семака раньше времени
11:57
ГУП ГУИОН оценит недвижимость для Смольного за 2,8 млн рублей
11:50
Польского политолога развернули в Домодедово
11:40
«Яндекс» показал свой первый гаджет
11:34
На сайте "Прямой линии" опубликовали первые вопросы Путину: бензин, пенсии, свалки и будущее
11:16
Боец без правил Джеффри Уильям Монсон стал россиянином
11:13
Самый опасный финский маньяк получил 2,5 года за намерение задушить очередную жертву
11:08
Неизвестные картины и фото ванной Фриды Кало выложены онлайн
10:56
СМИ: Экс-чиновника Минкульта объявят в международный розыск по делу Эрмитажа
10:44
В Баку запустили «Южный газовый коридор»
10:40
На Парнасе горел мусор, с которым воюют горожане
10:26
В России предлагают ввести безвизовый режим для медицинских туристов
10:22
Убийство юриста Родионова обошлось петербурженке в миллион рублей
10:15
Завершены поиски пропавшего над Индийским океаном самолета Malaysia Airlines
10:13
«Пушкинскую» открыли
09:56
В России выросли цены на бензин
09:50
На «Пушкинской» ищут бомбу
09:39
СМИ: Врачи Солсбери не надеялись, что Скрипали выживут
09:32
Россия пообещала создать новые комплексы РЭБ с помощью вывезенных из Сирии ракет
09:14
Аэропорт Казани эвакуировали после анонимного звонка
09:10
Машины на платной стоянке в Невском районе горели не случайно
09:06
Украина придумала способ борьбы с «Северным потоком-2»
08:49
На Васильевском полиция изучает общение бездомного с дошкольницей
08:42
Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны сектора Газа
08:35
В полицию сообщили о подрыве Медного всадника и трех «шахидах» в «Капитолии»
08:26
В США двое журналистов погибли при подготовке сюжета про шторм «Альберто»
08:18
В Петербурге любителей смартфонов будут судить за бандитизм
08:11
Чиновники США и Северной Кореи встретятся в Сингапуре для подготовки саммита
08:04
Украина заявила, что теряет госуправление в приграничных с Крымом районах
01:32
Новозеландская звезда Lorde растопит Ледовый дворец «Мелодрамой»
01:10
«Радуга» объединит десяток стран в ТЮЗе
00:42
В России увидели дилетантскую глупость в перехвате израильских истребителей
00:33
Италия победила Саудовскую Аравию
00:25
Не каждой «Газели» суждено застрять под Мостом глупости
00:08
Министр иностранных дел Польши призвал продлить санкции против России
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
29.05.2018 15:08

Следком Петербурга завершил расследования дела о 22 вырванных зря зубах

Пять эпизодов на общую сумму больше трёх миллионов рублей, среди которых оперативное лечение 22 двух здоровых зубов, потянули на состав трёх уголовных статей. Расследование громкого дела петербургского врача-стоматолога завершено. 

Об окончании следственных мероприятий 29 мая сообщает Следком Северной столицы. Врачу и по совместительству владелице зубной клиники предъявили обвинение в мошенничестве, умышленном причинении вреда здоровью и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее сообщалось лишь об одном эпизоде – пациентке заменили 22 здоровых зуба на протезы, за это она заплатила 843 тысячи рублей. 

В процессе расследования СК установил, что, кроме этой клиентки, были ещё, как минимум, 4 женщины, которые на деле в услугах стоматолога, по крайней мере, удалении зубов, не нуждались. К операции, как считает следствие, доктор подталкивала пациентов по-дружески, с чаем и тортами. Заработать на диагнозе «Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава» она смогла 3,3 миллиона рублей. 

Напомним, заседание суда, на котором рассматривалось ходатайство об аресте обвиняемой, не сложилось. На тот момент врач уже находилась в Кабардино-Балкарии. Где она сейчас, «Фонтанке» оперативно узнать не удалось. Пока врач не познакомится с 18 томами дела, оно не будет передано в прокуратуру и суд.

 

 

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20

Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00

Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор

Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Следком Петербурга завершил расследования дела о 22 вырванных зря зубах
Петербуржец погиб после странного ДТП на мосту в Сочи
На Народной, спасаясь от пожара, погиб мужчина — он прыгал с 5-го этажа
В Забайкалье сотрудники заповедника спаслись в загоревшемся вертолете
В ДТП с самосвалом и разбитыми «Рено» на Выборгском шоссе пострадал ребёнок
Неизвестный с криками «Аллаху акбар» открыл стрельбу в бельгийском Льеже
Польского политолога развернули в Домодедово
СМИ: Экс-чиновника Минкульта объявят в международный розыск по делу Эрмитажа
Выборгское шоссе перекрыло ДТП с самосвалом, Приморское – «весельчаки» на Range Rover
На Парнасе горел мусор, с которым воюют горожане
Как долговые ямы превращаются в реальные
Как СОБР Росгвардии поймал гранату влюбленного, но невменяемого петербуржца
Дегустатора могли закопать за обнал
Театр не закрывается, но тошнит
Наркобизнес измен не прощает
Музейная доля Пирумова
Перед ЧМ-2018 шантажисты пошли по хостелам и барам
Дело энергетиков
Неслабые заначки Ростехнадзора
Пьяный командир ВДВ в День Победы отдал приказ штурмовать ресторан
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Фестиваль ЗСД: беги и смотри

Сергей Загацкий / https://vk.com/kuuterselka

Петербургские поисковики передали в Финляндию останки финского солдата

«Классику на Дворцовой» услышали 300 тысяч человек

Новости компаний
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
21.03.2018 10:00
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.