Грузия разрывает дипотношения с Сирией из-за признания Южной Осетии и Абхазии

Грузинский МИД заявил о готовности разорвать отношения с Сирийской республикой после признания Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии.

После признания республик Сирией «режим Ассада поддержал агрессию против Грузии со стороны Российской Федерации», говорится в опубликованном 29 мая официальном обращении внешнеполитического ведомства страны.

Официальный Тбилиси считает, что «сирийский режим игнорирует международно-правовые обязательства по признанию территориальной целостности» бывшей советской республики.

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество дать оценку действиям Дамаска.

Напомним, что 29 мая сирийский МИД признал независимость Абхазии и Южной Осетии, пообещав открыть свои диппредставительства в этих республиках.

Абхазия и Южная Осетия объявили о своем суверенитете в начале 1990-х годов прошлого века после вооруженных конфликтов с Грузией. Бывшие президенты России и Грузии Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе подписали Сочинские соглашения, согласно которым формировались Смешанные силы по поддержанию мира в Южной Осетии, а в Абхазии разместили Коллективные силы по поддержанию мира СНГ.

Независимость двух республик Россия признала в 2008 году, после грузино-осетинской войны. В Тбилиси эти территории считают оккупированными регионами Грузии. Независимость Абхазии и Южной Осетии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Вануату.