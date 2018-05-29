МИД Польши вслед за США предупреждает о терактах на ЧМ в России

Россия может стать целью для террористических организаций во время проведения домашнего чемпионата мира по футболу. С заявлением 29 мая выступило министерство иностранных дел Польши.

«В России существует угроза террористических атак. Она может только усилиться в связи с чемпионатом мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Нельзя исключить атак в городах, принимающих турнир», – говорится в обращении польского МИДа.

Польша призывает болельщиков соблюдать меры осторожности как на стадионах, так и на улицах и общественном транспорте. Кроме того, полякам не рекомендуется посещать Северный Кавказ и Крым.

Ранее Госдеп США предупредил граждан страны о террористической угрозе во время мундиаля. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» пригрозила терактами на ЧМ.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России 14 июня — 15 июля 2018 года. В Петербурге состоится 7 матчей.