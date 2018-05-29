На Народной, спасаясь от пожара, погиб мужчина — он прыгал с 5-го этажа

Квартира загорелась в Невском районе Петербурга днем 29 мая. Не дождавшись спасателей, горожанин прыгнул с пятого этажа. Сохранить свою жизнь таким поступком он не смог.

Как рассказали в пресс-службе городского ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 13.21. Четыре расчёта прибыли к 25-му дому по улице Народной. Пламя бушевало на кухне трёхкомнатной квартиры на пятом этаже.

По словам очевидцев, мужчина покинул горящую жилплощадь через окно. В МЧС уточнили, что прыжок был совершён до приезда спасателей. Пострадавший получил смертельные травмы.

К 14.36 пожар локализовали.