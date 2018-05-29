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29.05.2018 14:50

Россияне чаще всего ездят в Финляндию, Эстонию и Китай

Россияне чаще всего ездят в Финляндию, Эстонию и Китай
Сергей Михайличенко

Финляндия стала лидером по объёму выездного потока россиян по итогам первого квартала 2018 года. Об этом 29 мая сообщила Ассоциация туроператоров России.

За первые три месяца 2018 года граждане РФ совершили в соседнюю Суоми 810 тыс. поездок, причём 70% из них — однодневные шопинг-поездки в приграничные города. Пакетные туры в Финляндию приобретают лишь 4%, ещё 19% посещают Финляндию в рамках турпоездки.

Второе место по выездному потоку занимает Китай с 480 тыс. поездок. Особой популярностью у наших соотечественников пользуется курортный остров Хайнань — он, по данным АТОР, принимает 20-25% всех российских туристов Поднебесной.

Тройку выездных направлений замыкает Эстония (430 тыс. поездок). Причём турпоток в эту прибалтийскую страну, в отличие от Финляндии (-1%) и Китая (-0,02%), растёт (+4%).

В топ-10 также вошли Таиланд, Германия, Польша, ОАЭ, Турция, Италия и Вьетнам.

Самый большой рост интереса российских туристов зафиксирован к ОАЭ (+68%), Турции (+65%), Венгрии (+50%) и Таиланду (+29%). На пляжных зимних направлениях по-прежнему превалируют пакетные туры. Кроме того, россияне стали активнее посещать горнолыжные курорты. В Италии наблюдается приток в +45% в сравнении с годом ранее, во Франции — около +25%, в Австрии — около 23%.

Реже граждане РФ стали посещать Кипр, США, Швейцарию, Польшу, Доминиканскую Республику, Великобританию и Нидерланды.


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