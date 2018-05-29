Путин назначил мэра Тюмени врио губернатора Тюменской области
Глава администрации Тюмени Александр Моор назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. Указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля 29 мая.
Прежний губернатор области Владимир Якушев вошел в новый состав правительства и возглавил Минстрой. Моор будет руководить областью до выборов главы региона.
С 26 декабря 2005 года Александр Моор занимал пост заместителя губернатора Тюменской области, с февраля 2011 года стал первым заместителем главы администрации Тюмени. В феврале 2011 года назначен на должность главы администрации Тюмени.
Владимир Якушев возглавил регион в 2005 году, сменив на этом посту Сергея Собянина, который стал руководителем администрации президента.