Как долговые ямы превращаются в реальные

Обычно задолжавшим обнальщикам показывают лес под Петербургом, чтобы привести их в чувство. Родионова же везли сразу в яму. Заказчицу взяли, и теперь «Фонтанка» видит причины: кэш – под 14% и кругом обман.

Оперативники отдела по оргпреступности Управления уголовного розыска Петербурга 28 мая задержали предполагаемую заказчицу похищения 21 мая с улицы Савушкина и убийства в Лисьем Носу 48-летнего петербуржца Игоря Родионова. Сегодня в изоляции находится и ее подруга, арестован непосредственный организатор. Трое помощников из Казахстана Следственным комитетом по Приморскому району отправляются в розыск. История интересна не тем, что в главных подозреваемых – дама. И даже не тем, что в среде обнальщиков редко доходит до ликвидации. «Фонтанка» считает, что в мире черных банкиров произошли системные мутации. Точкой отсчета же мы назовем отзыв лицензии у Мастер-Банка.

Фигура задержанной 46-летней петербурженки Марины Василевской понятна лишь оперативникам экономической безопасности Петербурга. Да и то тем отделам, что занимаются обнальщиками. С первого взгляда в Василевской ничего особенного: ну, «Вольво-60», ну, несколько подставных фирм. Тем не менее поступок, в котором ее обвиняют, – безусловно, является событием в мощном городском мире черных банкиров. А для вдумчивых игроков – это своего рода предупреждение.

Драма же в Лисьем Носу началась не поздно вечером 21 мая, когда к заранее выкопанной яме привезли Игоря Родионова. И даже не в тот момент, когда похищенный решил не отдавать 25 миллионов, кинутых ему со счета компании Василевской для перевода в наличные. Родионов, отбыв очень приличный срок в десять лет за сбыт наркотиков, освободился в 2016 году и попытался найти себя в обнале. А пока он существовал в лагере, правила игры в подпольной экономике изменились.

Если совсем в крупную клетку, то еще в 2011 году за обнал в Петербурге брали от 3 до 4 процентов и все жили счастливо. Потихоньку Управление экономической безопасности ГУ МВД приноровилось, увеличивалось число уголовных дел. Серьезные игроки подстраивались – разбрасывали своих помощников по разным офисам, переходили на конспиративную связь. Дополнительные издержки привели к росту процента за кэш, но все же это была понятная игра в «кошки-мыщки».

По мнению собеседников «Фонтанки» как в экономической полиции, так и среди петербургских банкиров, все изменилось в конце 2013 года с отзывом лицензии у Мастер-Банка. Последующие же за ними крушения мелких банков, также специализирующихся на обнале, лишь усилили напряжение на рынке. С тех времен ЦБ поэтапно заставил сами российские банки стать практически налоговыми структурами. Сегодня в их перечне требований к коммерсантам – собственный сайт, обязательный офис и многое разное. Так что если ты обнальщик, стремительно растут издержки. Читай – процент за обнал, что на сегодня составляет от 13 до 14. На всякий случай заметим, что если вам предлагают процентов так 11, то, как предупреждают знатоки, «это точно кидок». А если приплюсовать тот факт, что громкие фигуры за последние годы или сели, или вышли из этого бизнеса, то рынок наводнен мелкой рыбой и грызунами-мошенниками.

Теперь к уголовному делу по похищению и убийству самого Игоря Родионова. Следственный комитет уверен, что Марина Василевская, не добившись взаимности по возврату денег, вместе со своей помощницей Дариной наняла 24-летнего охранника Максима Павлова. Судя по всему, так как раньше он был Рамилем Искендеровым, то не случайно на помощь призвал трех парней из Казахстана. На все про все Павлову-Искендерову был обещан миллион рублей, половина которого отдана вперед. Отследив, где Родионов засыпает и как идет его маршрут по утрам, 21 мая компания усадила бизнесмена в черный арендованный Nisan X-Trail без номеров и вывезла в Лисий Нос. Но есть во всем этом нелогичный нюанс – заранее выкопанная яма, лопаты и даже топор. Острый инструмент, как сейчас понятно, был припасен для отчленения рук и головы. Чтобы полицейские помучились, устанавливая личность (другое дело, что до этого не дошло – духа не хватило).

Понятно, что от любого должника требуется сумма. Ясно, что для убеждения необходима доза адреналина и желательно в темном месте. Все же, по мнению следствия, Марина Василевская учредила всю эту компанию не ради мести. Да, она лично приехала на место казни, удостоверилась и только потом передала оставшиеся полмиллиона, но то была не эмоция, а прием выполненной работы.

Как говорят в Управлении уголовного розыска Петербурга, после исчезновения 25 миллионов именно к ней, как к первой инстанции, пришли претензии. А скорее, крепкие люди со специфическим выражением лица. Она поняла, что с Родионова при его биографии ей не получить, и решила, что называется, «рубить конец». Мол, нет Родионова – нет проблемы, а есть пустота, куда можно показать пальцем. Согласитесь – оригинальный выход.

Как бы там ни было, легально обналичивать пока выгодно лишь индивидуальным предпринимателям. Это 7,5 процентов. Но при попытке работать через них, надо прибавить еще НДС в 18%. А 25% – это тяжко. Если же влобовую прийти в банк с услугой перевода безнала в нал, то замучаешься объяснять. Вплоть до родственников, что не были на оккупированной территории.

И первые, кто всегда стоит в очереди к обнальшикам, – строители и компании, получившие государственные подряды. Первым нужен кэш для мигрантов, иначе по миру пойдешь с налогами или метр будет стоить столько, что его никто не купит, вторые же обязаны откатить. Ведь чиновники хотят видеть пачки у себя дома. Особенно это заметно с ноября каждого года. В этот момент и наступает и время самых мощных мошенничеств.

Кстати, говорят, что деньги Василевской-Родионова зависли еще в конце прошлого года.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»