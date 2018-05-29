В Забайкалье сотрудники заповедника спаслись в загоревшемся вертолете

Загоревшийся вертолет совершил экстренную посадку в Забайкальском крае.

Как сообщает 29 мая «Коммерсантъ», вертолет Ми-2, арендованный у ДОСААФ Сохондинским заповедником Кыринского района, сегодня утром исчез с радаров и не выходил на связь. Как выяснилось потом, у летательного аппарата отказал двигатель, а чуть позже Ми-2 загорелся при попытке пилота посадить транспортное средство. Никто из трех членов экипажа не пострадал, однако какое-то время они не могли сообщить о своем местоположении из-за повреждения средств связи. Их нашли сотрудники МЧС.

В Минприроды региона рассказали, что вертолет следовал с грузом для строительства смотровой площадки, которая позволила бы наблюдать за дикими животными в Сохондинском заповеднике.