Петербуржец погиб после странного ДТП на мосту в Сочи

Водитель из Петербурга погиб в Краснодарском крае 29 мая в результате неоднозначного инцидента, сообщают «Кубанские Новости».

Около 6:15 в Аше (курортном микрорайоне Сочи) Hyundai с петербургскими номерами на высокой скорости врезался в отбойник на мосту. Из салона вышел мужчина-водитель. Через короткое время он упал вниз и умер на месте от полученных травм.

Издание называет личность погибшего – это 35-летний житель Санкт-Петербурга Алексей Л.

Следственное управление СК по Краснодарскому краю начало проверку. В частности, следователи выясняют, был ли мужчина трезв.