Боевой разворот и атаку истребителя Су-57 показали на видео
Опубликованы кадры «атаки» перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 по наземным целям. Снятое с помощью беспилотника видео 29 мая опубликовал телеканал «Звезда».
Съемку проводили во время всеармейского этапа конкурса «Авиадартс». Истребители имитировали боевой разворот и атаку наземных целей условного противника.
Согласно легенде маневров, истребители прикрывали бомбардировщики и наносили удары по мишеням на земле. Самолеты пилотировали летчики-испытатели ОКБ Сухого Андрей Шендрик и Игорь Кругликов.
Справка:
Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.
Планер самолета создан с широким применением композитных материалов. Бортовое радиоэлектронное оборудование позволяет Су-57 быть «глазами» всей армии, передавая полученную информацию другим самолетам, комплексам ПВО.