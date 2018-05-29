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29.05.2018 14:16

Боевой разворот и атаку истребителя Су-57 показали на видео

Опубликованы кадры «атаки» перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 по наземным целям. Снятое с помощью беспилотника видео 29 мая опубликовал телеканал «Звезда».

Съемку проводили во время всеармейского этапа конкурса «Авиадартс». Истребители имитировали боевой разворот и атаку наземных целей условного противника.

Согласно легенде маневров, истребители прикрывали бомбардировщики и наносили удары по мишеням на земле. Самолеты пилотировали летчики-испытатели ОКБ Сухого Андрей Шендрик и Игорь Кругликов.

Справка:

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Планер самолета создан с широким применением композитных материалов. Бортовое радиоэлектронное оборудование позволяет Су-57 быть «глазами» всей армии, передавая полученную информацию другим самолетам, комплексам ПВО.


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