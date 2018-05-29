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Спорт
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29.05.2018 14:05

СМИ: Сергей Семак и Алексей Миллер провели встречу в Петербурге

В Санкт-Петербурге только что закончилась встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера и пока еще тренера "Уфы" Сергея Семака. Об этом сообщает телеканал "Матч ТВ".  Итоги встречи пока не разглашаются.

Напомним, ожидается, что уже сегодня Семак будет официально назначен новым главным тренером петербургского "Зенита". Вчера этот слух фактически подтвердила супруга футболиста Анна Семак. А сегодня утром вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин раньше времени поздравил тренера с назначением. Пост главного тренера "Зенита" пуст после ухода Роберто Манчини в сборную Италии. 


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Компания Л1
25.05.2018 15:37
Компания Л1 получила аккредитацию в еще одном банке
24 мая 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию первой очереди ЖК «Лондон Парк» в ПАО «Транскапиталбанк». Все четыре корпуса уже сданы в эксплуатацию и активно заселяются
ГК "Пионер"
24.05.2018 19:30
В Петербурге открылся современный курортный комплекс
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