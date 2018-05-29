СМИ: Сергей Семак и Алексей Миллер провели встречу в Петербурге

В Санкт-Петербурге только что закончилась встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера и пока еще тренера "Уфы" Сергея Семака. Об этом сообщает телеканал "Матч ТВ". Итоги встречи пока не разглашаются.

Напомним, ожидается, что уже сегодня Семак будет официально назначен новым главным тренером петербургского "Зенита". Вчера этот слух фактически подтвердила супруга футболиста Анна Семак. А сегодня утром вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин раньше времени поздравил тренера с назначением. Пост главного тренера "Зенита" пуст после ухода Роберто Манчини в сборную Италии.