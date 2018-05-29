У лидера челябинского штаба Навального нашли литературу свидетелей Иеговы

Внесенные в федеральный список экстремистских материалов книги нашли полицейские Челябинска в ходе обыска у 21-летнего Бориса Золотаревского, координатора местного штаба Алексея Навального. Об этом 29 мая сообщило Главное управление МВД по Челябинской области.

Правоохранительные органы не указывают, что это были за книги, отметив лишь, что у Золотаревского также найдены «документы и сертификаты, подтверждающие членство мужчины в организации, запрещенной решением Верховного суда РФ».

По данным «Интерфакса», речь идет о свидетелях Иеговы, которые в августе 2017-го были включены Минюстом в перечень запрещенных в РФ организаций. По данным агентства, у координатора штаба Навального изъяли десятки книг иеговистов, а также сертификат об окончании религиозных курсов. Ранее также сообщалось, что Золотаревский собирался пройти альтернативную военную службу именно из-за своих религиозных взглядов.

Напомним, что Борис Золотаревский был задержан 5 мая за акцию «Он нам не царь», которую сторонники Алексея Навального провели в 90 российских городах. Он приговорен к 25 суткам ареста. 21 мая Золотаревский объявил голодовку.