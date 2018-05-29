В Кремле «ничего не думают» об израильском гражданстве Абрамовича

Получение российским олигархом Романом Абрамовичем гражданства Израиля не стали комментировать в Кремле, заявив, что это личное право предпринимателя.

«Да ничего об этом в Кремле не думают», – заявил 29 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Предприниматель получает гражданство Израиля – это его право», – цитирует Пескова РБК.

После того, как в прессе появилась информация о прибытии российского олигарха в Тель-Авив для получения паспорта, пресс-секретарь Владимира Путина заверил, что в Кремле не отслеживают поездки российских бизнесменов.

Напомним, по данным издания Israel Hayom, 24 мая Абрамович прибыл в Израиль для получения гражданства. Все процедуры были завершены к 28 мая, когда на одного израильского гражданина стало больше. МВД республики заявило, что россиянин воспользовался правом на получение гражданства через этнические корни. Новый документ дает бизнесмену право безвизового въезда в 150 стран, включая Великобританию, которая в мае отказала владельцу «Челси» в визе, попросив объяснить происхождение средств.

Ранее сообщалось, что комитет по международным делам британского парламента разработал меры, которые должны помочь Лондону бороться с отмыванием денег российскими бизнесменами, а также оказать влияние на политику Владимира Путина. Для следующего санкционного удара были выбраны российские миллиардеры, которые, по мнению комитета парламента, связаны с Кремлем.