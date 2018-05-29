В Петербурге сыграют в футбол болельщики сборных России и Австрии

Болельщики сборной России и Австрии сойдутся в Петербурге в футбольном противостоянии 30-го мая, за две недели до начала чемпионата мира. Встреча, как сообщили «Фонтанке» в официальном Клубе болельщиков национальной сборной Russia Unites, пройдет перед товарищеским матчем сборных, который в тот же день состоится в Австрии. В качестве площадки выбран спортивно-развлекательный комплекс Metropolis Arena.

Как отмечается, это лишь первая игра из серии Welcome Match, посвященной чемпионату мира по футболу в России.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России 14 июня — 15 июля 2018 года. В Петербурге состоится 7 матчей.