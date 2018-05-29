В Колпинском парке появятся велодорожка и концертная площадка

Капитальный ремонт стартовал в Колпинском парке Петербурга. Преображение 14 гектаров зелёной территории ожидается к 2020 году.

Как рассказали 29 мая в комитете по благоустройству Смольного, работы первого этапа выполнит ООО «Специализированное строительное управление-5». Государственный контракт заключён на 156 млн рублей. Завершить благоустройство необходимо к октябрю 2020-го.

Колпинский парк состоит из острова Чухонка и полуострова. Территории разделены протокой Ижоры. Облагораживать прогулочную зону будут в три этапа.

«Самой неблагоустроенной является южная часть полуострова, поэтому работы I этапа начнутся именно с нее. Сегодня эта территория запущена, частично заболочена и не очень приспособлена для нормального отдыха. Участок имеет сложный рельеф, газоны разрушены», — объяснили в комитете.

Подрядчик удалит увядающие деревья и подлечит ценные породы. На территории высадят 500 молодых саженцев и более двух тысяч декоративных кустарников. В парке появятся молодые ели, сосны, липы, а также жимолость, розы, чубушник, спирея. В зеленой зоне сделают новые набивные дорожки и площадки, отремонтируют газоны.

Для активного отдыха горожан обустроят поля для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и бадминтон, скейт-парк и детский городок. По периметру участка проложат дорожку для велосипедистов и роллеров. Также в парке появится площадка для концертов.

Всего в Петербурге в процессе капитального ремонта и строительства находятся пять рекреационных территорий. Завершаются работы в Муринском парке, продолжается ремонт Летнего сада в Кронштадте, началось восстановление парка усадьбы Орловых-Денисовых. Готовятся проекты переустройства сада у Ивановского карьера и Полежаевского парка.

Кроме того, в городе приступили к строительству двух новых крупных объектов — экопарка на Камышовой улице и парка Героев-Пожарных на Софийской улице.