Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и установила с ними дипломатические отношения. Как сообщило 29 мая сирийское министерство иностранных дел, в обеих частично признанных республиках откроются посольства Арабской Республики. В свою очередь, в Сирии будут открыты дипломатические представительства Южной Осетии и Абхазии.

Полный текст коммюнике о взаимном признании разместило внешнеполитическое ведомство Южной Осетии.

Абхазия и Южная Осетия объявили о своем суверенитете в начале 1990-х годов прошлого века после вооруженных конфликтов с Грузией. Бывшие президенты России и Грузии Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе подписали Сочинские соглашения, согласно которым формировались Смешанные силы по поддержанию мира в Южной Осетии, а в Абхазии разместили Коллективные силы по поддержанию мира СНГ.

Независимость двух республик Россия признала в 2008 году, после грузино-осетинской войны. В Тбилиси территории считают оккупированными регионами Грузии. Независимость Абхазии и Южной Осетии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Вануату.