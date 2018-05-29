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29.05.2018 13:39

На Богатырском испытаний теплосетей не выдержал автомобиль

В промоину, образовавшуюся из-за лопнувшей трубы на Богатырском проспекте в Петербурге, днём 29 мая угодил автомобиль. 

Как сообщает компания ГУП «ТЭК СПб», дефект был выявлен около полудня во время испытаний на теплосетях. Вытекшая на поверхность вода из трубопровода диаметром 300 мм образовала дыру в асфальте во дворе 51 дома по Богатырскому проспекту. Не повезло автомобилю – в яму провалилась KIA. Сейчас дефект локализован, на абонентах он никак не отразится. Что касается машины, то потери владельца оценит и возместит страховая компания, с которой заключило договор ГУП «ТЭК».

 

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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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На территории ЖК «Чистое небо», который Setl City строит в Приморском районе Петербурга, 26 мая состоялся первый добрососедский субботник «Моя улица». В трехчасовом мероприятии, организованном застройщиком и компанией «Петербургская Недвижимость», приняли участие около 200 жителей комплекса.
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28.04.2018 18:00
В Мурино расширят Шоссейную улицы возле «Ленты»
Работы по реконструкции перекрестка Шоссейной улицы и безымянной дороги на Бугры с расширением последней на участке возле гипермаркета «Лента» планируют начать в мае и завершить до августа. Об этом сообщается на сайте администрации Ленинградской области
ГК «Эталон»
26.04.2018 15:22
На стройплощадке ЖК Botanica продолжаются работы нулевого цикла
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает работы по строительству ЖК Botanica на Аптекарском проспекте Петроградской стороны в соответствии с графиком. В данный момент на строительной площадке жилого комплекса идет погружение свай и установка шпунтовых ограждений.
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