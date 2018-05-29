На Богатырском испытаний теплосетей не выдержал автомобиль

В промоину, образовавшуюся из-за лопнувшей трубы на Богатырском проспекте в Петербурге, днём 29 мая угодил автомобиль.

Как сообщает компания ГУП «ТЭК СПб», дефект был выявлен около полудня во время испытаний на теплосетях. Вытекшая на поверхность вода из трубопровода диаметром 300 мм образовала дыру в асфальте во дворе 51 дома по Богатырскому проспекту. Не повезло автомобилю – в яму провалилась KIA. Сейчас дефект локализован, на абонентах он никак не отразится. Что касается машины, то потери владельца оценит и возместит страховая компания, с которой заключило договор ГУП «ТЭК».