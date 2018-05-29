В Смольный передали подписи жителей, недовольных реконструкцией «Морского фасада»

Подписи двух тысяч горожан, недовольных ухудшением транспортной ситуации на Васильевском острове, передал в Смольный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник 29 мая. Как считают подписавшиеся, появление грузопассажирского порта скоро начнет теснить жилые кварталы.

«Сейчас нет прямых выездов из порта на трассу ЗСД. Значит, многотонные фуры с грузами, чтобы доехать до ЗСД или других крупных магистралей, будут вынуждены ехать через улицы микрорайона: Морская набережная, Мичманская, Наличная», – считают подписавшиеся.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил о необходимости переезда Большого порта Санкт-Петербург в глубоководный порт Бронка около Ломоносова к 2025 году. Если этого не сделать, то порт не сможет развиваться и будет поджимать жилые кварталы, создавая серьезную нагрузку на инфраструктуру города. При этом Минтранс согласовал реконструкцию пассажирского порта АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» в грузопассажирский. Завершение работ и ввод в эксплуатацию планируется в октябре 2019 года.