В Хельсинки завершилось строительство нового подземного музея
В Хельсинки новый центр современного искусства Amos Rex начал монтировать первую выставку, сообщает 29 мая Helsingin Sanomat. Здание музея которого уже получило признание за своё оригинальное архитектурное решение.
Подземное сооружение, которое строили более двух лет около Стеклянного дворца и ТЦ «Камппи» в центре финской столицы, передали Музейному ведомству в пятницу, 24 мая. Пространство на площади Стеклянного дворца откроется уже в июле, а музей Amos Rex ждёт посетителей с 30 августа. Первой экспозицией станут работы японских художников из TeamLab, которые привезут целый «цифровой водопад» из тысячи прожекторов.
teamLab comes to Helsinki for the inaugural exhibition at Amos Rex Museum, formerly known as Amos Anderson Art Museum. Opens in August 2018. ・ 2018.8.30 (Thu) – 2019.1.06 (Sun) Amos Rex, Helsinki, Finland @amoskonst ・ 今年8月にフィンランド・ヘルシンキの美術館Amos Rexでオープニング展。 ・ #amosrex #artmuseum #instaart #helsinki #finland #teamLab#art #exhibition #digitalart #interactive #installation #interactiveart
Основную часть коллекции художественного музея, который носит имя мецената Амоса Андерсона, составляет современное искусство Финляндии и Северной Америки. Новый художественный музей Хельсинки обратил на себя внимание мировой общественности ещё до своего открытия — BBC включил его в свой список инновационных зданий 2018 года.
Подробнее о музее читайте в обзоре «Фонтанки».