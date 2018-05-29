В ДТП с самосвалом и разбитыми «Рено» на Выборгском шоссе пострадал ребёнок

Ребенок пострадал в утренней аварии, собравшей пробку на Выборгском шоссе. Официальную информацию о ней сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

29 мая в 9:30 на 30-м километре автодороги Парголово – Огоньки (Всеволожский район Ленобласти) произошло столкновение трёх транспортных средств. По предварительной версии, грузовой «МАН» с полуприцепом, двигавшийся в сторону Выборга, врезался во встречный «Рено Флюенс», который в свою очередь ударил «Рено Логан».

В результате ДТП пострадал 4-летний пассажир «Логана». Он находился на заднем сиденье в специальном детском удерживающем устройстве, был пристёгнут. Врачи зафиксировали у него травмы лёгкой степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.