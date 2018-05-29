Пулково обслужил на 15 процентов больше гостей ПМЭФ, чем в прошлом году

Аэропорт Пулково в период Петербургского международного экономического форума принял на 15 процентов больше бизнес-рейсов, чем в 2017 году. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы». В период с 22 по 26 мая аэропорт обслужил 3110 рейсов на прилет и вылет. Более четверти из них (836) пришлось на воздушные суда деловой авиации.

Пик нагрузки пришелся на основной день форума 25 мая 2018 года. В этот день Пулково встретил 59 200 пассажиров, обслужил 725 рейсов на прилет и вылет, в том числе 241 взлет-посадку частных самолетов.

Напомним, ПМЭФ-2018 проходил в Петербурге с 24 по 26 мая. В нем приняли участие главы государств и правительств, руководители международных компаний. В ходе форума было подписано более 500 соглашений на общую сумму более 2 трлн рублей.