«Яндекс» поможет бизнесу диалогами с Алисой

Компания «Яндекс» анонсировала сервис для бизнеса «Яндекс.Диалоги». Презентация состоялась в рамках конференции Yet another Conference 2018, которая проходит 29 мая в Москве.

Сервис предназначен для создания чат-бота, помогающего компании установить связь с клиентами через голосового помощника Алиса. По ключевому слову Алиса сможет переключиться на разговор с ботом. Также она может переключить потенциального клиента на диалог с сотрудником организации.

Добавляемые новыми пользователями диалоги и навыки попадают в каталог браузера «Яндекс», а также в «Навигатор» и «Яндекс.Станцию» — домашнюю мультимедиа-платформу, которую также представили на конференции.