Неизвестный с криками «Аллаху акбар» открыл стрельбу в бельгийском Льеже

Неизвестный застрелил прохожего и двух полицейских около бульвара д'Арвуа в городе Льеж, расположенном на востоке Бельгии. Преступник также попытался взять женщину в заложники, но был ликвидирован стражами правопорядка.

UPDATE: Video of the shootout between the Gunman and police in the city of Liege, Belgium.

2 police officers were shot dead, gunman has been neutralised

(Credit @toutoun_rens ) pic.twitter.com/G3tr1cIyad — News_Executive (@News_Executive) May 29, 2018

В результате стрельбы были также ранены двое сотрудников правоохранительных органов. Об этом 29 мая сообщает RTBF со ссылкой на полицию королевства.

Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон заверил в «Твиттере», что правоохранительные органы мониторят ситуацию. По его словам, пока не ясно, какие цели преследовал мужчина и какую организацию он представлял. Известно только, что свои злодеяния он совершил с криками «Аллаху акбар».

Полиция города Льеж сообщила на своей странице в Facebook, что движение по бульвару д'Аврой​ было закрыто из-за проводимых следственных действий.

Напомним, что это не первый раз, когда на улицах Льежа происходит стрельба. Так, в 2011 году на автобусной остановке на площади святого Ламбера 33-летний террорист Нордин Амрани убил 4 человека и ранил более 100.