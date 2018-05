Неизвестный с криками «Аллаху акбар» открыл стрельбу в бельгийском Льеже

Неизвестный застрелил прохожего и двух полицейских около бульвара д'Арвуа в городе Льеж, расположенном на востоке Бельгии. Преступник также попытался взять женщину в заложники, но был ликвидирован стражами правопорядка.

UPDATE: Video of the shootout between the Gunman and police in the city of Liege, Belgium.

2 police officers were shot dead, gunman has been neutralised

